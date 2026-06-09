Gruparea roș-albastră intenționează să realizeze între 5 și 6 transferuri în această vară pentru a întări un lot care, în stagiunea 2025/2026, a terminat în play-out, un regres uriaș față de ultimele două sezoane, în care a cucerit titlul de campioană. Prima achiziție este Anderson Ceara, fotbalist aflat în trecut și pe lista de preferințe a lui Mihai Stoica. Potrivit ultimelor informații, cluburile au ajuns la un acord, suma de transfer fiind stabilită la 450.000 de euro.
Florin Prunea, dat pe spate de transferul rezolvat de Gigi Becali: „Mamă, ce fotbalist!”
FCSB pregătește o campanie intensă de transferuri după un sezon ratat, iar prima mutare l-a impresionat pe Florin Prunea.
Anderson Ceara, lăudat de Prunea
„L-a transferat? L-a luat? Ce fotbalist! Ții minte că îți spuneam despre el în emisiune? Mamă, ce fotbalist! Bun fotbalist”, a spus Florin Prunea, potrivit Digisport.
Nu este prima dată când fostul portar laudă calitățile fotbalistului legitimat la Csikszereda. La jumătatea lunii mai, Prunea a zis: „Jucătorul ăsta, Ceara, poate juca la orice echipă din campionat, Craiova, FCSB... E un jucător care îmi place foarte mult”.
Statisticile confirmă forma bună a fotbalistului brazilian. În sezonul recent încheiat, Ceara a marcat șapte goluri și a oferit opt pase decisive în cele 40 de confruntări disputate, având în prezent o cotă de piață estimată la 750.000 de euro, potrivit platformelor de specialitate.
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