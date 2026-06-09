Florin Prunea, dat pe spate de transferul rezolvat de Gigi Becali: „Mamă, ce fotbalist!”

Florin Prunea, dat pe spate de transferul rezolvat de Gigi Becali: „Mamă, ce fotbalist!” Fotbal intern
SPORT.RO
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FCSB pregătește o campanie intensă de transferuri după un sezon ratat, iar prima mutare l-a impresionat pe Florin Prunea.

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Gruparea roș-albastră intenționează să realizeze între 5 și 6 transferuri în această vară pentru a întări un lot care, în stagiunea 2025/2026, a terminat în play-out, un regres uriaș față de ultimele două sezoane, în care a cucerit titlul de campioană. Prima achiziție este Anderson Ceara, fotbalist aflat în trecut și pe lista de preferințe a lui Mihai Stoica. Potrivit ultimelor informații, cluburile au ajuns la un acord, suma de transfer fiind stabilită la 450.000 de euro.

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Anderson Ceara, lăudat de Prunea

„L-a transferat? L-a luat? Ce fotbalist! Ții minte că îți spuneam despre el în emisiune? Mamă, ce fotbalist! Bun fotbalist”, a spus Florin Prunea, potrivit Digisport.

Nu este prima dată când fostul portar laudă calitățile fotbalistului legitimat la Csikszereda. La jumătatea lunii mai, Prunea a zis: „Jucătorul ăsta, Ceara, poate juca la orice echipă din campionat, Craiova, FCSB... E un jucător care îmi place foarte mult”.

Statisticile confirmă forma bună a fotbalistului brazilian. În sezonul recent încheiat, Ceara a marcat șapte goluri și a oferit opt pase decisive în cele 40 de confruntări disputate, având în prezent o cotă de piață estimată la 750.000 de euro, potrivit platformelor de specialitate.

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