Florin Prunea, dat pe spate de transferul rezolvat de Gigi Becali: „Mamă, ce fotbalist!”

Gruparea roș-albastră intenționează să realizeze între 5 și 6 transferuri în această vară pentru a întări un lot care, în stagiunea 2025/2026, a terminat în play-out, un regres uriaș față de ultimele două sezoane, în care a cucerit titlul de campioană. Prima achiziție este Anderson Ceara, fotbalist aflat în trecut și pe lista de preferințe a lui Mihai Stoica. Potrivit ultimelor informații, cluburile au ajuns la un acord, suma de transfer fiind stabilită la 450.000 de euro.

Gata, CFR Cluj s-a înțeles cu noul antrenor! Varga a dezvăluit când sosește în Gruia și pe câți ani semnează

50.000.000 de euro! Trei întăriri dintr-un foc pentru Inter Milano și Cristi Chivu de la o echipă din Serie A

Primul jucător care a semnat cu Manchester City după plecarea lui Guardiola: ”Sunt foarte entuziasmat!”

Anderson Ceara, lăudat de Prunea

„L-a transferat? L-a luat? Ce fotbalist! Ții minte că îți spuneam despre el în emisiune? Mamă, ce fotbalist! Bun fotbalist”, a spus Florin Prunea, potrivit Digisport.

Nu este prima dată când fostul portar laudă calitățile fotbalistului legitimat la Csikszereda. La jumătatea lunii mai, Prunea a zis: „Jucătorul ăsta, Ceara, poate juca la orice echipă din campionat, Craiova, FCSB... E un jucător care îmi place foarte mult”.

Statisticile confirmă forma bună a fotbalistului brazilian. În sezonul recent încheiat, Ceara a marcat șapte goluri și a oferit opt pase decisive în cele 40 de confruntări disputate, având în prezent o cotă de piață estimată la 750.000 de euro, potrivit platformelor de specialitate.