VIDEO | „Asta am lucrat la antrenament”. Manea, încrezător în șansele României de a învinge în Macedonia de Nord

Cristi Manea a profitat de centrarea lui Hagi și a marcat al doilea gol al meciului cu Leichtenstein, cu o lovitură de cap.

România a câștigat pe Arena Națională meciul cu Liechtenstein, 2-0, grație reușitelor lui Toșca și Manea și a urcat pe locul 3 în Grupa J de calificare a Campionatului Mondial.

Cristian Manea, autorul celui de-al doilea gol, este încântat că tricolorii au reușit să obțină două succese consecutive și speră ca deplasarea din Macedonia de Nord să vină cu a treia victorie.

„Suntem foarte fericiți pentru că am legat două victorii consecutive. Sperăm să câștigăm și în Macedonia de Nord. Dupa cum s-a văzut pe teren, este o atmosferă buna.

Sunt foarte bucuros că am reușit să înscriu a doua oară și sper să nu mă opresc aici, să mai înscriu. Este o onoare sa imbrac tricoul echipei nationale.

Sunt bucuros ca inainte de meci am aflat rezultatul din Islanda si ne-a motivat. Normal ca i-am mulțumit lui Ianis pentru pasa pentru ca asta am lucrat la antrenament. Sunt bucuros ca am marcat și eu si Tosca, pentru ca am rupt putin jocul. Se apărau cu mulți oameni în careu și era greu să marchezi.

Sper să îi facem fericiți pe fani și la meciul cu Macedonia de Nord. După părerea mea va fi cea mai dificilă partidă. Important este să legăm trei victorii la rând.

Am vorbit cu Dan Petrescu, m-a felicitat. Mi-a spus să joc bine la echipa națională și să nu mă accidentez”, a declarat Cristian Manea la finalul meciului.

Clasamentul după cinci meciuri