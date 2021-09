”Această stare ne poate clătina puțin”. Ce a spus Rădoi, după ce l-a pierdut și pe Ianis Hagi

Mirel Rădoi, selecționerul României, a susținut conferința de presă premergătoare meciului cu Macedonia de Nord, programat miercuri, de la 21:45, în direct la PRO TV.

Selecționerul a urmărit atent noua echipă a Macedoniei și spune că meciul va fi diferit față de cel din tur, câștigat de „tricolori” cu 3-2. Acum, Rădoi are și probleme de lot. Are, momentan, 17 jucători la dispoziție.

Pe lângă Ianis Hagi și Dorin Rotariu, depistați pozitiv cu COVID-19, Rădoi nu poate conta nici pe Florin Tănase, Marian Aioani, Denis Alibec și Denis Drăguș. Alți trei jucători care au luat contact cu Ianis Hagi se află în izolare.

„Cred că vor fi două partide diferite. Partida va fi mai grea decât cea din tur. Au schimbat antrenorul, sunt mai agresivi, sunt mult mai rapizi pe tranziția pozitivă. Calitatea individuală a jucătorilor face ca Macedonia de Nord, în momentul posesiei, să fie o echipă foarte, foarte bună.

Îmi place, cu venirea noului antrenor, că fiecare jucător se pune în slujba echipei. E mai periculoasă decât cea pe care am întâlnit-o la București. A fost un avantaj și această injecție de moral odată cu venirea antrenorului, pentru că fiecare jucător vrea să demonstreze noului antrenor că merită să fie titular.

Avem 17 jucători. E clar că această stare pe care o avem ne poate clătina puțin, e momentul oportun pentru noi să arătăm cât de uniți suntem. Cred că vom reuși să ne unească mai mult acest moment dificil. Chiar acum mi-a spus doctorul că toți jucătorii care au fost în contact cu Ianis au fost negativi. Au deja antrenamentul pregătit la hotel.

În momentul de față chiar nu știm de unde a apărut această problemă la ambii jucători. Au patru sau cinci teste PCR făcute. Am început campania cu 26 de jucători și în seara asta suntem 17 la antrenament. Așa cum am spus, jucătorii pe care îi chemăm sunt jucători pe care noi ne bazăm. Sunt sigur că, din punctul acesta de vedere, cine va intra în locul lui Ianis, va ști ce are de făcut. Acest moment trebuie să ne facă să înțelegem că trebuie să fim mai puternici. În situația asta, ei nu mai au nimic de pierdut.

În mare parte, avem în minte posibilii titulari, cu două semne de întrebare. De când am venit la echipa națională ne-am confruntat cu astfel de probleme.

Avem nevoie de victorie mâine seară. Cred că ar fi momentul ca mâine seară să câștigăm. Putem să avem în continuare speranțe la locul doi. Cu victoria în Islanda, din punctul meu de vedere i-am eliminat. Dacă învingem, vom scoate din joc și Macedonia și va rămâne o cursă în trei, între Germania, Armenia și România”, a spus Mirel Rădoi, la conferința de presă.

După victoria cu Liechtenstein, România a urcat pe locul trei în Grupa J, cu nouă puncte, peste Macedonia de Nord, următoarea adversară a ”tricolorilor”, care are opt puncte.

Clasament Grupa J

1. Germania 12p

2. Armenia 10p

3. România 9p

4. Macedonia de Nord 8p

5. Islanda 4p

6. Liechtenstein 0p

Programul următoarei runde:

Armenia - Liechtenstein, miercuri, ora 19:00

Macedonia de Nord - România, miercuri, ora 21:45, la PRO TV

Islanda - Germania, miercuri, ora 21:45