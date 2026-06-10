Pe lângă plecarea lui Zeljko Kopic și înlocuirea antrenorului cu portughezul Nuno Campos, Dinamo a mai anunțat în ultimele zile despărțirile de Kennedy Boateng, Georgi Milanov, Jordan Ikoko și Valentin Țicu, aflați la final de contract.

Ionel Dănciulescu: "Mi-e greu să cred că Dinamo îl va mai putea ține pe Gnahore"

Următorul de pe această listă ar putea fi Eddy Gnahore, crede Ionel Dănciulescu. Mijlocașul francez își încheie și el contractul, însă Dinamo speră că îl va putea convinge să semneze o prelungire. Legenda lui Dinamo nu crede însă că Gnahore va mai putea fi păstrat.

"Dacă va pleca și Gnahore, va fi o pierdere mare. Mie îmi este greu să cred că îl vor putea ține din punct de vedere financiar. Înțeleg că și jucătorul își dorește mai mulți bani, dar nici nu poți să creezi o discrepanță între un jucător și restul lotului. Dacă va pleca și el, va fi o pierdere uriașă", a spus Ionel Dănciulescu, într-un interviu pentru PRO TV.

Sosit la Dinamo în ianuarie 2024, Eddy Gnahore a strâns 96 de meciuri și a marcat 6 goluri. A fost om de bază în tot mandatul lui Zeljko Kopic, inclusiv în ultima stagiune având 41 de partide ca titular.

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Ionel Dănciulescu: "Dinamo, cu două-trei transferuri, se putea bate la titlu"

Dănciulescu a comentat plecarea lui Kopic de la Dinamo și a explicat de ce a rămas dezamăgit de campania de achiziții a lui Dinamo din sezonul proaspăt încheiat.

"Într-o oarecare măsură m-a surprins plecarea lui Kopic pentru că se terminase sezonul și nimic nu anunța această plecare. Dacă stăm să analizăm lucrurile din trecut, cred că s-a produs o ruptură între conducerea administrativă și cea tehnică. Nu credeam că Kopic va pleca atât de repede de la Dinamo, mai ales că făcuse un sezon bun. E adevărat, cred că acest meci de baraj împotriva FCSB a stricat foarte mult atmosfera din cadrul grupului. Ambele părți arată că și-au dorit această despărțire. Păcat! Este un antrenor care a schimbat în mare parte parcursul acestei echipe. E adevărat, și cu sprijinul conducerii administrative.

E clar că Dinamo trebuie să facă mai mult în sezonul următor. Am fost printre primii care au spus că Dinamo, dacă facea 2-3 transferuri, mă refer la atacantul central, poate și la portar, putea în multe momente să se bată la câștigarea campionatul. Eu cu regretul acesta rămân. Sezonul viitor, cu siguranță că echipele importante din Superliga se vor întări. Acum vine un nou antrenor, va fi o altă strategie, vor pleca jucători importanți, deci trebuie o resetare și la nivel de lot.

Am auzit lucruri frumoase despre Nuno Campos. Acum să vedem cum reacționează în cadrul lotului, cum va arăta echipa din punct de vedere al exprimării. Rămâne de văzut. În momentul de față, Nuno Campos este o enigmă pentru că nu îl cunoaștem foarte bine", a mai spus Dănciulescu.