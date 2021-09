EXCLUSIV | „Jucătorii au venit să își ceară scuze!” Stanciu, sincer după remiza cu Macedonia de Nord! Ce a spus mijlocașul

România a remizat pe terenul Macedoniei de Nord, 1-1.

„Tricolorii” nu au reușit să profite de remiza Armeniei cu Liechtenstein pentru a putea urca pe locul secund în clasament, iar remiza îi menține pe jucătorii lui Rădoi pe al treilea loc. La finalul meciului, Stanciu a vorbit despre remiza obținută, arătându-se mulțumit pentru punctul scos în urma acestui meci.

Mai mult, mijlocașul consideră că naționala nu merita să obțină mai mult de un punct în meciul cu Macedonia de Nord și consideră rezultatul drept unul pozitiv.

„E un punct până la urmă, după aspectul jocului și ceea ce s-a întâmplat pe teren, cred că este un punct bun pentru noi, nu cred că meritam mai mult, dar am făcut tot ce a depins de noi, au fost niște zile grele.

Să joci trei meciuri în șașe zile și două deplasări, a fost greu, ni s-au accidentat mulți jucători. S-a întâmplat și chestia cu Ianis, care ne-a lipsit în această seară, ieri eram în dubii, eram 15-16 jucători la antrenament, alții nu s-au antrenat.

Până la urmă e un punct ok pentru noi, suntem la mâna noastră, am revenit luna aceasta foarte bine, având în vedere startul preliminariilor, am reușit să facem șapte puncte, cred că depinde doar de noi pentru a ajunge la baraj, mă bucur că luna aceasta am reglat-o”, a declarat Nicolae Stanciu.

„Normal că ne-a fost teamă!”



Jucătorul a vorbit și despre momentul în care vestiarul a fost informat de rezultatul pozitiv al testului de Covid-19 al lui Ianis Hagi, dezvăluind că a fost îngrijorare în rândul grupului, în special după ce Cicâldău, Răzvan Marin și Nedelcu au fost obligați să intre în izolare.

„Normal că ne-a fost teamă după situația cu Ianis, am fost anunțati pe grupul de Whatsapp, mai rău poate a fost pentru cei care au fost anunțați și au trebuit să rămână în izolare, să nu vină la antrenament. Să stea atâtea ore să aștepte rezultatul testului, normal că a fost o îngrijorare, dar până la urmă sunt bine, sperăm să își revină și Ianis cât mai repede și să joace din nou”, a comentat mijlocașul.

„Căpitanul a venit să își ceară scuze”



Întrebat dacă starea extrem de proastă a terenului a încurcat jocul, Stanciu a rămas echilibrat în declarații, amintind că și adversarii au jucat pe același teren, dar a dezvăluit că înainte de meci, căpitanul și încă un jucător al gazdelor a mers să își ceară scuze pentru gazonul prost.

„Nu neapărat că ne-a încurcat la ghete terenul, dar a fost unul extrem de greu, un teren pe care obosești foarte repede, e o suprafață foarte ciudată. Chiar și căpitanul și încă un jucător au venit să își ceară scuze pentru starea gazonului, dar și ei au jucat tot aici, dar până la urmă e bine că am plecat cu un punct.

Eram oricum motivați pentru acest meci, știam că o victorie a noastră îi va scoate din calcul pe ei și noi să urcăm pe locul 2 încă de acum. Am primit vestea înainte să ieșim la încălzire, normal că ne-am bucurat, nu se aștepta nimeni.

Cred că suntem favoriți la locul 2 acum, având în vedere că avem meciurile cu Armenia și Islanda acasă, dacă reușim să le câștigăm, plus ultimul meci din Liechtenstein, cred că meciurile de acasă vor fi decisive”, a concluzionat Stanciu.