Mohammad Abualnadi (25 de ani), fundaș central iordanian, a semnat un contract pe două sezoane cu Corvinul, a anunțat miercuri formația hunedoreană.

Iordanianul Mohammad Abualnadi a semnat cu Corvinul Hunedoara

Abualnadi sosește în România din postura de jucător liber de contract, după ce înțelegerea cu formația Selangor FC, din Malaezia, i-a expirat. De-a lungul carierei, stoperul a mai fost legitimat la formații din SUA precum Kansas City, Swope Park, Notre Dame Fighting Irish sau Pittsburgh Panthers, dar și la Al-Hussein SC din Iordania.

Mohammad Abualnadi se va alătura celor de la Corvinul după ce va reprezenta Iordania la Cupa Mondială. Stoperul de 1,85m are deja 15 partide la echipa națională, iar la turneul final din această vară va înfrunta Austria (17 iunie), Algeria (23 iunie) și Argentina lui Lionel Messi (28 iunie).

Abualnadi a jucat în ambele amicale ale Iordaniei de la începutul acestei luni: o repriză în 1-4 contra Elveției și aproximativ un sfert de oră împotriva Columbiei (0-2).

După promovarea în Superliga, la Corvinul Hunedoara au mai sosit portarul Adrian Frănculescu (împrumutat de la CFR Cluj), fundașul dreapta Flavius Iacob (revenit după împrumutul la UTA Arad) și atacantul Renato Espinosa (liber de contract după despărțirea de Unirea Slobozia).