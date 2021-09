Mihai Rotaru a intervenit ÎN DIRECT pentru a-l apăra pe Markovic, "veriga slabă" a tricolorilor la Skopje. Replică pentru finanțatorul Craiovei: "Nu trebuie să îl cocoloșiți!" 

Jovan Markovic (20 ani) a fost chemat în premieră la echipa națională. Mirel Rădoi l-a debutat char în primul meci, cu Islanda, 2-0. Forțat de accidentarea lui Alibec, selecționerul l-a trimit titular pe atacantul Craiovei în partidele cu Liechtenstein, 2-0, și Macedonia de Nord, 0-0.

Însă după meciul de la Skopje, Markovic a fost aspru criticat de oameni din fotbal pentru modul în care a evoluat în ultimul joc din luna septembrie pentru România. Iar acest lucru l-a deranjat pe finanțatorul Universității Craiova care a ținut să precizeze că alți jucători au fost sub atacantul său, dar doar atacantul Universității ar fi fost dojenit.

Mihai Rotaru: "Markovic va ajuta România!"

Omul de afaceri din fruntea Craiovei a găsit un "vinovat" pentru comentariile ce au apărut după confruntarea de la Skopje. Markovic a fost o evoluție submediocră în partida din Macedonia de Nord, dar finanțatorul Craiovei susține că Adrian Costeiu, jurnalistul Pro TV care a comentat alături de Mihai Mironică încleștarea din Grupa J, i-ar fi pus "eticheta" fotbalistului în vârstă de 20 de ani mult prea devreme, chiar din startul partidei.

„Cred că totul a fost generat de comentariile domnului Costeiu, care au fost puțin exagerate. Noi ne-am călcat în picioare un jucător, care sunt convins că va ajuta România. În momentul în care ți se spune în mod repetat că Markovic e defazat, nu e în meci... Cred că ce a comentat domnul Costeiu nu e adevărat. În primele 17 minute, deja a spus „Markovic nu este în meci”.

Rotaru: "Markovic a avut patru acțiuni bune în primele 15 minute! Man nu făcuse nimic în acel moment"

Eu am discutat despre primele 15 minute, când Markovic are patru acțiuni bune, inclusiv pasa către Sorescu. Avea deja patru acțiuni bune, dar Markovic era cel care trebuia să își revină. Man nu făcuse nimic în acel moment.

La Craiova dacă ai ridicat mâinile și i-ai reproșat colegului e 1.000 de euro amenda. Intrebați-l pe Ivan cât a plătit! Mai condamnabilă mi se pare reacția lui Man.

'Markovic nu are soluții. Încearcă un șut de la distanță'. E în contradictoriu ce zice domnul Costeiu. Un șut la poartă e deja o soluție”, a declarat Mihai Rotaru la Ora Exactă în Sport, la PRO X.

"Ați fi fost mulțumit de această evoluție a lui Markovic într-un meci important al Craiovei?"

Prezent prin Skype în emisiunea moderată de Mihai Mironică, Adrian Costeiu i-a răspuns finanțatorului Universității Craiova.

„Ați fi fost mulțumit de această evoluție a lui Markovic într-un meci important al Craiovei, de exemplu cel cu Laci, când aveați nevoie de gol? Îmi doresc ca fotbalul românesc să fie la un nivel mai bun, nu am nimic cu Markovic. Îmi doresc să joace foarte bine și să îl dați în străinătate, cum l-ați dat pe Cicâldău. El a pierdut 7 dueluri din 10, a ratat 7 pase din 21”, a precizat Adrian Costeiu.

Rotaru: "Ați criticat un singur jucător în prima repriză! Markovic e un tânăr într-un proces de formare, trebuie susținut!"

Mihai Rotaru, finanțatorul Universității Craiova, și-a susținut imediat discursul și a prezentat cifrele lui Markovic din meciul cu Macedonia de Nord, 0-0.

„Eu spun doar că dumneavoastră ați criticat un singur jucător în prima repriză, doar pe Markovic. Iar eu spun că ceilalți colegi au fost la același nivel. Markovic a dat o pasă filtrantă, iar ceilalți jucători 0. La mingi pierdute: 10 Markovic, 11 Man.

Dueluri, aici este cel mai interesant. Procentual vorbind, Markovic are cu 50% dueluri câștigate mai mult decât Man și Sorescu. Markovic are 39% de dueluri câștigate, pe când Man are 27%, iar Sorescu 19%.

Markovic a fost singurul om criticat de dumneavoastră pe durata primei reprize. A fost exagerat. E un tânăr într-un proces de formare. Trebuie susținut”, a mai adăugat Mihai Rotaru.

Adrian Costeiu: "Nu trebuie să-l cocoloșiți!"

În finalul conversației, Adrian Costeiu a ținut să îi precizeze lui Mihai Rotaru că nu ar trebui să-și protejeze atât de mult atacantul, ci să îl învețe să ia meciul de la Skopje ca pe o învățătură.

„Dumneavoastră trebuie să spuneți că Markovic nu a avut un joc bun și nu trebuie să îl cocoloșiți și că el trebuie să învețe din această experiență la echipa națională”, a răspuns Adrian Costeiu.

20 de ani e vârsta la care a debutat Jovan Markovic în naționala României (2 septembrie 2021, la Rejkjavik, 2-0 cu Islanda)

20 de ani e vârsta la care a debutat Florin Răducioiu în naționala României (25 aprilie 1990, 4-1 cu Israel, la Haifa)

Cifrele lui Jovan Markovic în meciul cu Macedonia de Nord

România se află pe locul al treilea după remiza de la Skopje la un singur puncte de Armenia, care a remizat cui Liechtenstein (1-1), miercuri, la Erevan. În alt meci, Germania a dispus de Islanda cu 4-0, la Reykjavik.

Luna viitoare, România va juca alte două meciuri în preliminarii, pe 8 octombrie, la Hamburg, cu Germania, iar pe 11 octombrie, cu Armenia, pe Stadionul Steaua din Bucureşti.

Câştigătoarele grupelor se vor califica direct la turneul final din Qatar. Formaţiile clasate pe locurile secunde şi cele mai bune două echipe necalificate din Liga Naţiunilor 2020-2021 vor juca baraje în urma cărora alte trei formaţii vor obţine biletele pentru CM 2022.

GRUPA J - meciurile următoare

8 octombrie 2021: Germania – ROMÂNIA, Islanda – Armenia, Liechtenstein – Macedonia de Nord (21:45)

11 octombrie 2021: ROMÂNIA – Armenia, Islanda – Liechtenstein, Macedonia de Nord – Germania (21:45)

11 noiembrie 2021: Armenia – Macedonia de Nord (19:00), ROMÂNIA – Islanda, Germania – Liechtenstein (21:45)

14 noiembrie 2021: Liechtenstein – ROMÂNIA, Armenia – Germania, Macedonia de Nord – Islanda (19:00)

Cum a explicat Mirel Rădoi titularizarea lui Jovan Markovic

Mirel Rădoi a explicat după meciul de la Skopje titularizarea lui Markovic. „Din informațiile pe care le aveam despre Macedonia de Nord, am crezut că titularizarea lui Markovic este mult mai benefică pentru noi, decât în poziția aia să apară Dennis Man, Andrei Cordea sau Deian Sorescu.

Aveam nevoie de cineva care să se bată cu fundașii centrali, în condițiile în care noi nu puteam să construim din cauza terenului sau din cauza pressingului ultra ofensiv al celor din Macedonia și atunci ne-am gândit că orice minge de la 6 metri, puțin lobată peste mijlocașii lor, să vină Markovic, care are capacitatea de a ține mingea, de a așeza pentru interii noștri, după aceea să atacăm spațiile cu cele două extreme.

Nu a funcționat de foarte multe ori lucrul acesta, dar cred că nici lui și nimănui în seara asta nu le putem spune ceva la nivel de determinare. Markovic mai are de jucat la echipa de club, mai are să se antreneze, nu este momentul oportun pentru el, dar sunt sigur că în următoarele partide va arăta mult mai bine, atât la Craiova, cât și la echipa națională”, a declarat Mirel Rădoi la conferința de presă. '