Situație critică pentru Răzvan Lucescu! Savvidis i-a găsit înlocuitor și poate fi demis de la PAOK în următoarele ore

Chiar dacă antrenorul român mai este sub contract cu PAOK Salonic pentru încă un sezon, presa din Grecia anunță că Lucescu poate pleca mai devreme de la echipă.

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Presa din Grecia scrie că, deși Lucescu a declarat recent că nu are de gând să plece de la PAOK, patronul clubului, Ivan Savvidis, are alte planuri. Conform zvonurilor apărute în Grecia, sunt șanse mai mari ca Răzvan Lucescu să o părăsească pe PAOK în această vară decât să continue la echipa lui Savvidis.

Elenii susțin că, după finalul sezonului, între tehnicianul român și Ivan Savvidis au apărut mai multe neînțelegeri, ceea ce ar putea duce la plecarea lui Lucescu. De fapt, PAOK i-a găsit deja un înlocuitor lui Răzvan Lucescu.

Savvidis l-ar dori în locul lui Răzvan Lucescu pe Juan Carlos Carcedo, antrenorul celor de la Spartak Moscova, scrie NovaSports. Antrenorul spaniol în vârstă de 52 de ani a preluat-o pe Spartak Moscova în luna ianuarie și are un contract valabil până în vara anului 2028.

Carcedo le-a mai antrenat de-a lungul timpului pe UD Ibiza, Real Zaragoza și Pafos. Până în 2019, Cercedo a fost asistentul lui Unai Emery.

Grecii susțin că cei din anturajul antrenorului român nu știu nimic despre intențiile lui Savvidis în legătură cu zvonurile apărute în Grecia. Pentru a-l demite pe Răzvan Lucescu, Ivan Savvidis ar trebui să plătească o sumă colosală, două milioane de euro.