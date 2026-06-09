Colaps în Ghencea: Fosta campioană a Europei este în pragul dispariției

Colaps în Ghencea: Fosta campioană a Europei este în pragul dispariției Sporturi
SPORT.RO
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CSA Steaua traversează o criză financiară fără precedent, iar activitatea secțiilor este blocată din cauza reducerii masive a bugetului.

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Steaua
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O reducere cu peste 30% a fondurilor față de anul precedent a paralizat planurile sporturilor de echipă. Situația loturilor este critică: echipa de fotbal a rămas cu doi jucători sub contract, cea de volei cu niciunul, în timp ce la handbal mai sunt doar cinci sportivi angajați. Singura excepție temporară este secția de rugby, care este avantajată de organizarea competiției pe an calendaristic.

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De la gloria europeană, la lupta pentru supraviețuire

Echipa de handbal masculin se confruntă cu dificultăți majore. Imediat după ce a obținut promovarea în primul eșalon, secția a fost înștiințată că fondurile vor fi tăiate considerabil. Potrivit estimărilor, bugetul de aproximativ 1,5 milioane de euro va fi redus la mai puțin de jumătate.

Din cauza problemelor financiare, s-a discutat chiar despre posibilitatea ca formația să renunțe la locul din Liga Națională. Cu un palmares istoric, ce include 28 de titluri interne și două Cupe ale Campionilor, echipa a ajuns în pragul dispariției. Activitatea de pe piața transferurilor este oprită, iar sportivii aflați la final de angajament sunt așteptați să plece la alte grupări.

Ionuț Georgescu, antrenorul echipei de handbal, a detaliat situația dificilă prin care trece formația sa.

„Este un moment foarte greu pentru club, cu această reducere de buget. Noi mai avem doar 5 jucători sub contract, din cei 22 cu care am reușit promovarea.

Și ni s-a spus că anul acesta vom avea mult mai puțini bani. Deocamdată nici noi nu știm exact câți. Da, se punea problema că nu vom putea aduna o echipă competitivă, dar noi credem că vom reuși. Iar conducerea clubului ne-a promis că vom fi înscriși în Liga Națională.

Încercăm să purtăm tratative cu o parte dintre jucătorii aflați la final de contract, să accepte o reducere față de ce au avut până acum. Avem acest nucleu de 5 jucători, vrem să mai aducem încă 3-4 jucători și cu niște tineri, care vor face pasul de la juniori, eu cred că putem să rezistăm în prima ligă. Fiindcă dacă am fi rămas în liga a doua, ar fi fost și mai greu să adunăm o echipă”, a spus tehnicianul, potrivit GSP.

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