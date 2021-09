EXCLUSIV | „Mă duc la echipa mea, să joc pe poziția unde dau cel mai bun randament!” Marin, furios după meciul cu Macedonia! Atac la Rădoi

Răzvan Marin a vorbit la finalul meciului cu Macedonia de Nord, 1-1.

Mijlocașul român a comentat meciul cu Macedonia de Nord, vizibil supărat pe faptul că nu a primit mai multe minute de joc. Jucătorul nu a fost încântat de faptul că a fost rezervă cu Islanda și Macedonia de Nord, iar la interviurile de la final a ținut să puncteze acest aspect.

„Normal că nu sunt mulțumit să vin la echipa națională și să joc doar un meci, cu Liechtenstein, dar a fost decizia antrenorului și merg mai departe.

Știam că o să fiu negativ, am și vaccinul făcut, am fost liniștit din acest punct de vedere. Sunt nemulțumit și pentru rezultat, dar și pentru faptul că nu am jucat mai mult în aceste meciuri.

Da, cred că avem șanse la calificare, cred că și în seara asta se putea mai mult, dar vom vedea. Acum mă gândesc doar la echipa de club și vom vedea din octombrie ce se va întâmpla.

Terenul, cred că s-a văzut foarte bine și la televizor, a fost un teren prost, dar până la urmă și ei au jucat pe același teren. S-a și acumulat oboseală după primele două meciuri, asta este, așa a fost situația”, a spus Răzvan Marin.

„Mă duc la echipa de club, să joc pe poziția unde dau cel mai bun randament!”



Întrebat dacă selecționerul a discutat cu el legat de faptul că nu va primi atât de multe minute, Marin a avut încă o reacție prin care l-a înțepat pe Mirel Rădoi.

Mijlocașul a accentuat că așteaptă să revină la echipa de club, Cagliari, acolo unde joacă pe poziția pe care dă cel mai bun randament, făcând aluzie la faptul că selecționerul l-ar juca pe o poziție nepotrivită.

„Nu, nu mi-a spus nimeni nimic legat de minutele primite, cum am spus, acum sunt destul de nervos și sunt supărat după meci, nu vreau să vorbesc mai multe, vom vedea. O să mă duc la echipa mea de club, să fiu liniștit, să joc și pe poziția unde dau cel mai bun randament și apoi voi vedea.

Specialiștii de la televizor pot spune dacă e o problemă că nu evoluez mai mult, domnul selecționer poate să spună lucrurile astea, eu sunt doar un jucător, încerc să îmi fac treaba cât mai bine pe teren și atâta tot.

Nu se pune problema să renunț la națională, sunt încă tânăr”, a concluzionat mijlocașul.