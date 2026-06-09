Conducerea clubului a rezolvat problema băncii tehnice. După ce negocierile pentru revenirea lui Edi Iordănescu nu s-au concretizat, fostul selecționer preferând o experiență în străinătate, ardelenii au ajuns la un acord cu portughezul Antonio Folha.

Informația a fost confirmată chiar de finanțatorul Ioan Varga. Reporterul Pro TV, Miruna Pop, a discutat cu patronul ardelenilor, care i-a transmis că tehnicianul lusitan va ajunge joi la Cluj pentru a pune la punct ultimele detalii. Potrivit informațiilor obținute de colega noastră, cele două părți au bătut deja palma pentru un contract valabil pe următoarele trei sezoane.

Noul principal nu va avea prea mult timp de acomodare, deoarece programul echipei este deja bătut în cuie. Pregătirile vor începe de săptămâna viitoare, reunirea lotului fiind programată pentru ziua de luni. Până la reluarea antrenamentelor, conducerea clubului mai are însă de reglat anumite chestiuni financiare și restanțe față de echipă.