EXCLUSIV Gata, CFR Cluj s-a înțeles cu noul antrenor! Varga a dezvăluit când sosește în Gruia și pe câți ani semnează

Gata, CFR Cluj s-a înțeles cu noul antrenor! Varga a dezvăluit când sosește în Gruia și pe câți ani semnează Superliga
SPORT.RO
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Echipa din Gruia și-a găsit antrenor după despărțirea de Daniel Pancu. Un lusitan sosește joi pentru a parafa actele pe trei sezoane.

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Antonio FolhaCFR ClujIoan Varga
Din articol

Conducerea clubului a rezolvat problema băncii tehnice. După ce negocierile pentru revenirea lui Edi Iordănescu nu s-au concretizat, fostul selecționer preferând o experiență în străinătate, ardelenii au ajuns la un acord cu portughezul Antonio Folha.

Informația a fost confirmată chiar de finanțatorul Ioan Varga. Reporterul Pro TV, Miruna Pop, a discutat cu patronul ardelenilor, care i-a transmis că tehnicianul lusitan va ajunge joi la Cluj pentru a pune la punct ultimele detalii. Potrivit informațiilor obținute de colega noastră, cele două părți au bătut deja palma pentru un contract valabil pe următoarele trei sezoane.

Noul principal nu va avea prea mult timp de acomodare, deoarece programul echipei este deja bătut în cuie. Pregătirile vor începe de săptămâna viitoare, reunirea lotului fiind programată pentru ziua de luni. Până la reluarea antrenamentelor, conducerea clubului mai are însă de reglat anumite chestiuni financiare și restanțe față de echipă.

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Al patrulea antrenor lusitan din Superliga

În vârstă de 55 de ani, tehnicianul era liber de angajament din 2024, moment în care și-a încheiat mandatul la echipa secundă a celor de la FC Porto. Cariera sa este strâns legată de gruparea de pe „Dragao”, unde a evoluat ca jucător și pe care a reprezentat-o ca antrenor la nivel de tineret și la formația a doua.

Singura sa experiență ca principal la nivelul primei ligi s-a consemnat pe banca lui Portimonense, între iulie 2018 și ianuarie 2020. Odată cu semnarea actelor, Folha va deveni al patrulea antrenor din Portugalia care va activa în sezonul următor în campionatul României, alăturându-se lui Filipe Coelho (Universitatea Craiova), Nuno Campos (Dinamo) și Ricardo Sousa (Petrolul Ploiești).

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