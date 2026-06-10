Marcus Rashford schimbă din nou echipa: OUT de la Barcelona!

Marcus Rashford schimbă din nou echipa: OUT de la Barcelona! La Liga
SPORT.RO
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Marcus Rashford (28 de ani) nu va continua la FC Barcelona și în sezonul următor.

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Din articol

Împrumutat de la Manchester United vara trecută, Marcus Rashford a avut un sezon bun la Barcelona, cu 14 goluri și 14 pase decisive în cele 49 de meciuri jucate la formația catalană. Cu toate acestea, internaționalul englez nu va continua pe Camp Nou.

Marcus Rashford nu va fi transferat definitiv de Barcelona

Marca scrie miercuri că FC Barcelona a decis să nu activeze clauza de transfer definitiv în valoare de 30 de milioane de euro, astfel că Rashford va reveni la Manchester United, club la care a crescut și la care mai are doi ani de contract.

Decizia Barcelonei vine în principal ca urmare a sosirii la Barcelona a lui Anthony Gordon, o altă extremă stânga. Englezul a fost cumpărat de la Newcastle cu o sumă considerabilă, 70 de milioane de euro.

Hansi Flick ar fi decis să renunțe la Rashford considerând că Gordon, pe lângă vârsta mai bună, este superior la capitolul defensiv.

Rashford, spre Bayern Munchen?

Rămâne acum de văzut dacă Rashford va rămâne la Manchester United sau va fi cedat din nou către o altă echipă. Presa spaniolă a scris recent că Bayern Munchen ar fi dispusă să ofere 34,5 milioane de lire sterline pentru transferul definitiv al englezului.

În cazul în care această mutare nu va fi posibilă, Bayern Munchen are în vedere şi alţi jucători de la cluburi din Premier League, precum Rio Ngumoha de la Liverpool sau Gabriel Martinelli, jucătorul lui Arsenal.

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