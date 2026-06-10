Astăzi, 10 iunie, fostul portar stelist Martin Tudor, decedat în 2020, ar fi împlinit 50 de ani.

Fanii din Ghencea grupați în AS47 nu l-au uitat pe fostul goalkeeper și i-au dedicat o postare:

Martin Tudor a fost campion cu Steaua

”Martin Tudor s-a născut pe 10 iunie 1976, în Avrig.

Tudor a început fotbalul la Jiul Petroșani, iar în echipa mare a debutat la 20 de ani, într-un meci cu Petrolul Ploiești. A fost singurul său meci pentru echipa de seniori a Jiului, pentru că, în 1997, a semnat cu Olimpia Satu Mare.

După ce a promovat cu Olimpia Satu Mare în Liga 1 și a petrecut un sezon în prima divizie, portarul Martin Tudor a fost contactat de Steaua, iar în 1999 a făcut pasul spre București. Patru ani a apărat pentru Steaua, perioadă în care a câștigat un titlu de campion, după care a semnat cu CFR Cluj.

În finalul carierei a părăsit CFR-ul pentru rivala Universitatea Cluj, aceasta fiind ultima echipă la care a activat. S-a retras oficial în 2008.

A decedat pe 30 martie 2020”.

Steaua, interzisă în play-off-ul Ligii 2? Ce pregătește FRF pentru cluburile de drept public

FRF pregătește o schimbare importantă în regulamentul din Liga 2, care ar putea afecta direct Steaua București.

Potrivit Golazo, FRF intenționează ca, din sezonul 2027-2028, cluburile organizate ca societăți de drept public să nu mai aibă dreptul să participe în play-off-ul Ligii 2.

În prezent, aceste echipe pot juca în play-off, chiar dacă nu au drept de promovare în SuperLiga României. Cel mai bun exemplu este chiar Steaua, care în ultimii ani a terminat de mai multe ori pe locuri promovabile sau de baraj, fără să poată urca în primul eșalon.