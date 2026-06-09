Fostul jucător de la FCSB s-a transferat în Liga 2: ”Am venit aici cu inima deschisă”

Nu mai e loc de întoarcere pentru Darius Olaru! Gigi Becali, decizie definitivă: „Îți dau drumul”

Gigi Becali a dezvăluit ce a discutat cu Florinel Coman și Denis Drăguș, la botezul fiului lui Ianis Hagi, Giorgios, unde a făcut și o poză cu cei doi tricolori.

Gigi Becali, anunț despre Florinel Coman și Denis Drăguș

Becali i-a luat de o parte pe Coman și Drăguș. Fostului său fotbalist i-a propus între 700 și 800.000 de euro cu tot cu prime, iar vârfului de la Trabzonspor un milion de euro în total.

Finanțatorul roș-albaștrilor s-a arătat încrezător că poate să îi aducă pe ambii fotbaliști liberi de contract, după despărțirile de Al Gharafa, respectiv Trabzonspor.

„Când am făcut eu pozele alea, de ce le-am făcut? La Hagi, la botez. L-am luat și pe el (n.r.- pe Coman), și pe Drăguș: 'Ia veniți voi încoace. Haideți la poză'. Le-am zis: 'Voi doi o să fiți la mine, să facem poza de acum'.

Drăguș a zis: 'Nea Gigi, trebuie să iau bani de acolo. Mă duc, îmi văd de treaba mea, să văd ce bani îmi dau'. Să-i dea câteva sute de mii, că nu-l mai vor. 'Să-mi dea 4-500 de mii'. Florinel a spus: 'Dacă-mi dau 6-700 de mii, îmi văd de treabă'. Le dau și eu.

Becali: „Drăguș e cel mai valoros jucător român”

'Eu pot să-ți dau un milion, cu tot cu prime (n.r.- lui Drăguș)`. Lui Florinel îi dau și lui 7-800 cu prime. Drăguș e cel mai valoros jucător român. Asta e părerea mea! Pot să vină amândoi, unul dintre ei sau niciunul. Vedem”, a declarat Gigi Becali, potrivit digisport.ro.

Coman și Drăguș, pe picior de plecare de la cluburile lor

Florinel Coman a dezvăluit, după România - Țara Galilor 2-1 în care a marcat, că a comunicat către Al-Gharafa că vrea să plece în vară, chiar dacă mai are contract până în 2027.

„Nu știu câți știu, eu am jucat extremă dreapta acolo 90% dintre meciuri, un post care nu mă avantajează. Le-am spus că nu vreau să rămân în condițiile astea. N-am primit niciun răspuns. Mai am un an de contract. Am vorbit cu agentul, le-am comunicat că nu vreau să continui și e normal să găsim o cale de mijloc” - au fost cuvintele lui Coman.

De asemenea, Denis Drăguș s-a întors la Trabzonspor, unde nu este văzut ca o soluție pentru noul sezon, după împrumutul la Gaziantep.