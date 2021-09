EXCLUSIV | Dennis Man, sincer după egalul cu Macedonia! Ce a spus jucătorul Parmei

România a remizat cu Macedonia de Nord, scor 0-0, și a ratat șansa de a urca pe locul doi în Grupa J, poziție ce asigură participarea la baraj.

Integralist în această partidă, Dennis Man spune că rezultatul de la Skopje este echitabil, având în vedere ocaziile pe care gazdele le-au avut la poarta lui Florin Niță.

„Ne-am dorit foarte mult victoria, din păcate nu am reușit s-o obținem. Am întâlnit o echipă bună, ne doream cele trei puncte, dar per total suntem mulțumiți. Este normal ca în timpul meciului să existe discuții, nervi. Important este că, încet, încet, am reușit să intrăm în joc. Am început puțin mai greu partida, pe parcurs ne-am dat drumul.

Pentru mine este egal, încerc să-mi ajut echipa pe orice post. Suntem încrezători, noi credem în șansa noastră, vom trata fiecare meci la victorie. La final vom trage linie și vom vedea unde suntem. La fotbal este posibil orice. Important era să câștigăm și noi în această seară aici. Să fim cinstiți, cred că este un rezultat echitabil”, a spus Dennis Man, la PRO TV.

Din ”tripla” cu Islanda, Liechtenstein și Macedonia de Nord, România a câștigat șapte puncte și a urcat pe locul trei, la un singur punct de Armenia, care ocupă locul doi. Germania este pe primul loc, cu 15 puncte.

În luna octombrie, România se va duela cu Germania (deplasare) și cu Armenia (acasă).

Clasamentul Grupei J:

1. Germania 15p

2. Armenia 11p

3. România 10p

4. Macedonia de Nord 9p

5. Islanda 4p

6. Liechtenstein 1p