EXCLUSIV "A rămas puțin dator, dar ne putem baza pe el!" Arma secretă a lui Mirel Rădoi 

Narcis Răducan a vorbit marți dimineața la Ora Exactă în Sport, emisiune moderată de Ioana Cosma.

Macedonia de Nord - România, meci din runda a șasea a preliminariilor CM 2022, e LIVE pe Pro TV, miercuri, de la 21:45.

Cu șase puncte după confruntările cu Islanda (2-0 în deplasare) și Liechtenstein (2-0 acasă), prima reprezentativă a reintrat în cărțile calificării pentru Mondialul din Qatar.

Tricolorii au urcat pe locul al treilea, peste Macedonia de Nord, iar obiectivul, clasarea pe locul secund într-o serie cu favorită certă Germania, rămâne în picioare.

Narcis Răducan, unul dintre cei mai tehnici mijlocași din Liga 1 în anii '90 - 2000, a analizat evoluțiile lui Sorescu în partidele cu Islanda (2-0 / titular) și cu Liechtenstein (2-0 / a intrat în minutul '79 în locul lui Ianis Hagi).

Narcis Răducan: "Sorescu? Am văzut trac din partea lui în Islanda"

"L-am putea vedea pe Deian Sorescu titular, e unul dintre cei mai importanți jucători din campionat. În Islanda am văzut trac din partea lui, emoții la preluarea balonului, am văzut aprecieri greșite în ceea ce privește recepționarea balonului, dar e normal, au fost emoții.

Una e să fii un jucător foarte bun și alta e să fii și în perimetrul echipei naționale, acest statut îți generează emoții aparte, nu și-a stăpânit emoțiile de fiecare dată așa cum trebuie, dar asta nu înseamnă că nu poate să se adapteze.

Narcis Răducan: "Sorescu are multă energie, ne putem baza pe el în atac"

Repet e un jucător care este în formă, are multă energie, are mijloace în atac, cred că ne putem baza fără probleme pe Sorescu. A rămas puțin dator, dar asta înseamnă că la următoarea oportunitate pe care o are trebuie să își îndrepte jocul", a declarat Narcis Răducan, marți dimineața, la Ora Exactă în Sport, de la Pro X.