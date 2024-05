Prinde EURO 2024? Deian Sorescu a spus totul despre accidentarea sa

Internaționalul român a explicat că decizia de a nu evolua în ultimul meci a fost luată de comun acord cu staff-ul medical, pentru a evita orice fel de risc. Deian Sorescu a dezvăluit că suferă de o microleziune musculară la gamba stângă, dar că nu este nimic grav și jucătorul se află în tratament pentru a se recupera cât mai rapid.

Deian Sorescu: "Am decis să pun stop"

Cu toate că accidentarea l-a făcut să se teamă inițial, Sorescu a transmis că semnele sunt pozitive și că se așteaptă să revină la antrenamente cât de curând. Fotbalistul este optimist în privința recuperării și se așteaptă să fie apt pentru următoarele partide, atât la echipa sa de club, cât și pentru EURO 2024.

"Am simțit o mică jenă pe gamba stângă și, de comun acord cu staff-ul, am decis să spun stop. Am mai avut o situație asemănătoare și la dreptul, așa că știu cum e. E mai bine să fac o scurtă pauză pentru a nu risca. Examenele au arătat că e vorba despre o microleziune musculară.

Un spasm. Nimic grav! Dar am nevoie de câteva zile de refacere, de tratament. Mai sunt încă două partide importante la Gaziantep, plus Euro, evident. N-avea sens să forțez", a declarat Deian Sorescu, conform Sport pe Surse.

"M-am temut un pic atunci când s-a ivit problema. Orice sportiv se gândește că poate fi ceva complicat dacă apare o durere. Din fericire, semnalele sunt însă pozitive în cazul de față. Am discutat deja cu doctorul, cu antrenorii, toată lumea mă susține. Mai trebuie să fac niște teste și, în mod normal, voi reveni la antrenamente într-o zi două. Asta înseamnă că, din punct de vedere medical, probabil voi fi apt chiar pentru următoarea etapă. Vom vedea, dar sunt foarte optimist!" a completat românul.

2,429 de minute a jucat aripa dreaptă în tricoul lui Gaziantep în acest sezon



Prezența lui Deian Sorescu în lotul naționalei este crucială, deoarece fotbalistul poate acoperi mai multe posturi și este cunoscut pentru statutul său polivalent. Pe durata campaniei de calificare, Sorescu a fost utilizat în trei poziții distincte (fundaș stânga, fundaș dreapta și extremă dreapta) și reprezintă o soluție versatilă pentru selecționerul Edward Iordănescu.

România își va începe aventura la turneul final pe 17 iunie, când va juca împotriva Ucrainei, iar Deian Sorescu speră să fie integral pregătit să intre în luptă pentru națioanlă în această competiție de prestigiu.

PROGRAM ROMÂNIA la EURO 2024

17 iunie 2024

Belgia - Slovacia (Frankfurt)

ROMÂNIA - Ucraina (Munchen)

21 iunie 2024

Slovacia - Ucraina (Düsseldorf)

22 iunie 2024

Belgia - ROMÂNIA (Koln)

26 iunie 2024