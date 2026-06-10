GALERIE FOTO Leo Messi i-a fost adversar fiului fostului său coechipier: ”Mă mai ții minte?”

Leo Messi i-a fost adversar fiului fostului său coechipier: ”Mă mai ții minte?” Fotbal extern
SPORT.RO
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Înainte de Cupa Mondială 2026, Argentina, campioana en-titre, a disputat un meci amical contra Islandei, scor 3-0. 

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Argentinienii au deschis scorul încă din minutul 8, prin Barco. Messi și-a făcut apariția pe teren abia în minutul 72, iar două minute mai târziu a reușit să își treacă numele pe lista marcatorilor. Scorul final a fost stabilit de Almada, în minutul 86.

Messi, adversarul fiului lui Eidur Gudjohnsen

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După meci, Daniel Gudjohnsen a mers la Lionel Messi și l-a salutat pe argentinian. Fiul lui Eidur Gudjohnsen a schimbat câteva cuvinte cu decarul Argentinei, iar discuția a fost surprinsă de camerele de filmat. 

Ai jucat cu tatăl meu”, i-a spus Daniel Gudjohnsen lui Messi, iar mai apoi cei doi au continuat discuția într-o atmosferă prietenoasă. 

Messi și Eidur Gudjohnsen au împărțit vestiarul Barcelonei timp de patru sezoane. Eidur a semnat cu Barcelona în anul 2006, același an în care s-a născut și fiul său, Daniel Gudjohnsen, care are acum 20 de ani. 

La conferința de presă de la finalul meciului, argentinianul a fost întrebat despre discuția cu Daniel Gudjohnsen: ”M-a întrebat: 'Mă mai ții minte?' Am fost surprins. Mi-a spus că este fiul lui Gudjohnsen. Nu îmi amintesc, sincer, era mic. Îmi amintesc că l-am întâlnit, îl vedeam cu tatăl său la unele antrenamente, dar nu îmi amintesc mai mult”.

Daniel Gudjohnsen este atacantul celor de la Malmo, în campionatul Suediei. 

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