Politehnica Timișoara a reușit promovarea în eșalonul secund după trei ani în Liga 3. Bănățenii și-au câștigat categoric grupa, iar acum au început serios pregătirile pentru următorul sezon, în care ambițiile clubului vor fi mari.

Până acum, clubul de pe Bega a anunțat nu mai puțin de șase transferuri importante. Printre noile nume din vestiarul lui Dan Alexa (46 de ani) se numără jucători cu experiență, dar și doi căpitani de la ”rivalele” din Liga 2, Stephan Drăghici (28 de ani) de la Steaua și Ștefan Ștefanovici (24 de ani) de la Poli Iași.

Oficialii clubului au setat deja obiectivul pentru următorul sezon: se gândesc la accederea în play-off, iar în următoarele două sezoane se așteaptă promovarea în Superliga României, spune directorul general al lui Poli, Dinu Bara, în dialog cu Sport.ro.

Dinu Bara, director general Poli Timișoara: ”Obiectivul e unul și clar: promovarea în Superligă”

„Din punctul nostru de vedere, Poli nu avea ce să caute în Liga 3. Noi, în noua formă de organizare, unde Consiliul Județean, Primăria și Politehnica au pus umărul, constituindu-se într-o asociație ca și acționari ai clubului, obiectivul a fost unul și clar, promovarea în Liga 1. Evident că primul pas să ieșim din Liga 3, să venim în Liga 2 și să construim acest club pe baze sănătoase ca să se întoarcă în Liga 1.

Din punctul meu de vedere, este obiectivul clar, asumat clubului, este să ne întoarcem în Superligă. Obiectivul Politehnicii a fost mereu să promoveze, nu să se salveze de la retrogradare. Noi, ca și obiectiv, ne dorim să construim o echipă la Liga 2, ne gândim la zona de play-off pentru că este normal s-o facem, iar dacă circumstanțele sunt de așa natură, fără să pun o presiune suplimentară pe partea sportivă și pe jucători și să cer promovarea în primul an. Se poate întâmpla și în anul al doilea, uneori e mai bine să clădești sănătos și să fii pregătit când ajungi în Superligă, dar ar fi culmea, dacă există vreo perspectivă, să nu profităm de ea.

Poli Timișoara își dorește să-și urmeze obiectivul, unul clar și asumat: accederea în Superliga României. Că se va întâmpla anul ăsta sau la anul, în calitate de director general am responsabilitatea să vă spun că se va întâmpla”, a spus Bara, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Andrei Artean (32 de ani), Aurelian Chițu (35 de ani), Mihai Ronț (19 ani), Stephan Drăghici (28 de ani), Ștefan Ștefanovici (24 de ani) și Ovidiu Popescu (32 de ani).