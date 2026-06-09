EXCLUSIV Un club de tradiție face show pe piața transferurilor: ”Obiectivul e unul și clar”

Un club de tradiție face show pe piața transferurilor: ”Obiectivul e unul și clar” Liga 2 Andrei Artean (în mijloc) va juca la Poli Timișoara / Foto: Sport Pictures
Daniel Anghel
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Una dintre echipele de tradiție din România își propunere revenirea în Superligă, după ce a promovat recent în Liga 2.

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Politehnica Timișoara a reușit promovarea în eșalonul secund după trei ani în Liga 3. Bănățenii și-au câștigat categoric grupa, iar acum au început serios pregătirile pentru următorul sezon, în care ambițiile clubului vor fi mari.

Până acum, clubul de pe Bega a anunțat nu mai puțin de șase transferuri importante. Printre noile nume din vestiarul lui Dan Alexa (46 de ani) se numără jucători cu experiență, dar și doi căpitani de la ”rivalele” din Liga 2, Stephan Drăghici (28 de ani) de la Steaua și Ștefan Ștefanovici (24 de ani) de la Poli Iași.

Oficialii clubului au setat deja obiectivul pentru următorul sezon: se gândesc la accederea în play-off, iar în următoarele două sezoane se așteaptă promovarea în Superliga României, spune directorul general al lui Poli, Dinu Bara, în dialog cu Sport.ro.

Dinu Bara, director general Poli Timișoara: ”Obiectivul e unul și clar: promovarea în Superligă”

„Din punctul nostru de vedere, Poli nu avea ce să caute în Liga 3. Noi, în noua formă de organizare, unde Consiliul Județean, Primăria și Politehnica au pus umărul, constituindu-se într-o asociație ca și acționari ai clubului, obiectivul a fost unul și clar, promovarea în Liga 1. Evident că primul pas să ieșim din Liga 3, să venim în Liga 2 și să construim acest club pe baze sănătoase ca să se întoarcă în Liga 1.

Din punctul meu de vedere, este obiectivul clar, asumat clubului, este să ne întoarcem în Superligă. Obiectivul Politehnicii a fost mereu să promoveze, nu să se salveze de la retrogradare. Noi, ca și obiectiv, ne dorim să construim o echipă la Liga 2, ne gândim la zona de play-off pentru că este normal s-o facem, iar dacă circumstanțele sunt de așa natură, fără să pun o presiune suplimentară pe partea sportivă și pe jucători și să cer promovarea în primul an. Se poate întâmpla și în anul al doilea, uneori e mai bine să clădești sănătos și să fii pregătit când ajungi în Superligă, dar ar fi culmea, dacă există vreo perspectivă, să nu profităm de ea.

Poli Timișoara își dorește să-și urmeze obiectivul, unul clar și asumat: accederea în Superliga României. Că se va întâmpla anul ăsta sau la anul, în calitate de director general am responsabilitatea să vă spun că se va întâmpla”, a spus Bara, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Andrei Artean (32 de ani), Aurelian Chițu (35 de ani), Mihai Ronț (19 ani), Stephan Drăghici (28 de ani), Ștefan Ștefanovici (24 de ani) și Ovidiu Popescu (32 de ani).

Mișcare importantă în club: Iosif Rotariu, șef al departamentului de scouting

Politehnica a anunțat oficial că Iosif Rotariu va fi noul șef al departamentului de scouting din cadrul clubului, rol pe care l-a mai avut și în perioada 2022-2024. În plus, fostul mare internațional este și membru în Comitetul Director al clubului, dar și consilierul directorului general Dinu Bara pe partea sportivă.

”Mă bucur că voi lucra în acest departament pentru Poli. E un lucru pe care l-am mai făcut și pe care știu să-l fac. Mi-a făcut mare plăcere să fiu la departamentul de scouting al lui Gică Hagi, am o experiență foarte mare, am lucrat foarte mulți ani în acest domeniu. Am și adus câțiva jucători care au ajuns să joace la nivel de SuperLiga, am fost prin toată țara.

Voi colabora cu Florin Bătrânu, cu care mă înțeleg foarte bine. Cu el am mai colaborat în perioada Poli II, în acea generație cu Luchin, Axente… Sunt cei doi băieți care lucrează pe partea de statistică, pe partea tehnică, și care este esențială în a alege jucătorii de perspectivă. Ei se vor ocupa de toate datele tehnice, de monitorizare a jucătorilor. Iar eu voi merge personal să-i văd, împreună cu Florin”, a spus Iosif Rotariu.

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