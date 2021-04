Valeriu Iftime a anuntat cine pleaca de la Botosani: "Keyta va pleca sigur. Chindris e cu bagajul facut, cred ca il urmeaza si Al Mawas"

FC Botosani se va desparti sigur de Keyta la finalul sezonului, iar Chindris si Al Mawas sunt si ei pe picior de plecare.

Valeriu Iftime, patronul lui FC Botosani, a dezvaluit ca Hamidou Keyta va pleca liber de contract, la finalul acestui sezon, dupa ce clubul a ratat sa incaseze 150.000 de euro de la Goztepe, echipa din prima liga turca de fotbal, in aceasta iarna. Alti doi jucatori pe care va fi greu sa ii pastreze sunt fundasul Andrei Chindris si atacantul Mahmoud Al Mawas. Primul este lista celor de la FCSB, Craiova si CFR Cluj, dar si a unor cluburi din strainatate, iar sirianul are deja oferte de transfer, desi a fost adus in urma cu patru luni.

"Am invatat foarte multe din sezonul trecut, cand am jucat in play-off, dar si din preliminariile Europa League. Am vazut ca lucrurile trebuie organizate la nivel de lot, in primul rand. Am constatat ca nu e bine sa ai jucatori la final de contract, cu care sa ataci obiective serioase. Pentru ca nu poti atinge ce ti-ai propus cu jucatori aflati la final de contract, care nu mai pun osul, cum se spune, si se gandesc mai mult la negocieri cu alte echipe si la plecare. Asta stim foarte bine si o sa tratam situatia ca atare.

Daca ne calificam in play-off si daca ne calificam din nou in cupele europene, noi vom avea deja lotul facut pentru sezonul viitor. In 2020, a fost mai complicat si cu pandemia de coronavirus, s-a jucat si un singur meci in preliminarii... Dar acum stim foarte bine cine pleaca si cine ramane, cu cine atacam editia viitoare de campionat. Trebuie sa avem un plan pe termen mai lung. Suntem oameni inteligenti, oameni care invata din greseli, nu le facem de doua ori.

Keyta va pleca, pentru ca in vara este la final de contract. Nu avem ce face, dupa play-off poate pleca liber. Primul care are bagajul pregatit este Andrei Chindris. Cred ca el va pleca primul, pentru ca e greu sa il mai tinem. Dupa Chindris, exista un interes mare pentru Al Mawas. Sirianul a sarit deja in ochi, e interesant pentru multi. Am vandut ceva tricouri, dar nu in Siria. Nu am actionat cum trebuie in subiectul asta si asta a fost greseala mea. E un jucator bun, multi radeau de trasfer cand l-am anuntat, dar face fata cu brio in Liga 1.

In privinta luptei pentru titlu, chiar daca intram in play-off, trebuie sa fim realisti. Botosani, Clinceni si Sepsi sunt echipe bune, dar nu cred ca au pretentii de a castiga campioanatul. Putem juca parte in parte cu oricine, dar e greu sa credem ca putem lupta la titlu. Sunt trei echipe acolo care au toate ingredientele si toate argumentele sa le consideram ca se bat la titlu. Celelalte trei echipe pot crea probleme mari si pot incurca pe oricine. In schimb, ne vom bate pentru locul patru, daca Craiova va castiga Cupa Romaniei, care va juca cu castigatoarea din play-out ca sa mearga in Conference League", a declarat Iftime pentru Sport.ro.