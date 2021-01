"Le-am dat 4, puteam sa le mai dam tot pe-atatea!" Aroganta lui Croitoru dupa ce a dat cu Dinamo de pamant. Chindris ar putea pleca de la Botosani!

Marius Croitoru le-a cerut jucatorilor sai sa n-aiba mila de Dinamo.

Croitoru voia 'sange' si in repriza a doua, cand jucatorii sai au marcat de 3 ori. Antrenorul Botosaniului dezvaluie ca Andrei Chindris e singurul fotbalist care ar putea sa mai paraseasca Moldova in urmatoarea saptamana. Se poarta negocieri cu mai multe echipe interesate.

"Nu ma asteptam la acest scor, sa va spun sincer, dar mai puteam marca cel putin tot pe-atatea goluri. Am inceput in repriza a doua sa schimb jucatorii, vin meciuri la 3 zile, il am si pe Florescu suspendat. El e faultat si ia galben. E incredibil asa ceva! Dar asa e in Romania! Avem nevoie de Keyta, e normal ca ajutorul sa fie reciproc. Noi l-am ajutat cand a avut nevoie de noi, acum el trebuie sa ne ajute pe noi.

Asa a fost intelegerea: daca nu pleaca acum, nu mai pleaca deloc pana la finalul campionatului. Singurul care se mai poate transfera pana la 1 februarie e Chindris. De aceea am hotarat la acest meci sa joc cu Seroni titular si Seroni a jucat foarte bine. Nu e nimeni batut in cuie in primul 11", a spus Croitoru.