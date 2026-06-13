GALERIE FOTO Cine este cel mai faimos invitat la meciul de retragere al Simonei Halep (LIVE pe PRO TV și VOYO, ora 17)

Cine este cel mai faimos invitat la meciul de retragere al Simonei Halep (LIVE pe PRO TV și VOYO, ora 17) Tenis
Marcu Czentye
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Meci de retragere cu invitați de gală pentru Simona Halep, sâmbătă, 13 iunie, de la 17:00, în direct pe PRO TV și VOYO.

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Simona HalepSports FestivalNadia ComaneciPro TV
Din articol

Simona Halep i-a adunat pe Andrei Pavel, Darren Cahill, Gael Monfils, Elina Svitolina și Daniel Dobre la meciul său oficial de retragere, organizat în cadrul Sports Festival 2026.

Fostul număr unu WTA din România va juca tenis atât singură, dar instruită de antrenorii Cahill și Dobre, cât și în proba de dublu mixt, alături de concetățeanul Andrei Pavel.

„Idolul meu a fost Andrei Pavel, când eram copilaș. Țin minte că eram la Roland Garros, la juniori; i-am cerut o manșetă, mi-a dat-o, iar, după aceea, mi-a și semnat-o. Am ținut-o mulți ani în thermobag-ul meu,” a declarat Simona Halep în vara anului trecut, când i-a fost acordată onoarea de a oferi numele Centrului Național de Tenis.

Nadia Comăneci, susținătoare înfocată a Simonei Halep

La evenimentul transmis exclusiv de PRO TV și VOYO, sâmbătă, 13 iunie, de la ora 17:00, va asista și multipla campioană olimpică, Nadia Comăneci.

Fosta gimnastă a urmărit-o în repetate rânduri pe Simona Halep, nu doar în turneul de la Roland Garros, ci și la Madrid sau în Canada.

De această dată, Nadia Comăneci a venit la Cluj-Napoca însoțită de cântăreața Loredana Groza.

„Acum, momentul important e retragerea Simonei. Eu mă duc pe locul 2,” a declarat Nadia Comăneci pentru PRO TV, la sosirea în Cluj.

Nadia Comăneci a fost însă vedeta zilei de vineri, 12 iunie, urcând pe scena Festivalului de Film Internațional din Transilvania, cu ocazia lansării unui fragment din documentarul „Nadia: perfectul număr 10,” regizat de Tudor Giurgiu. Întreaga producție va fi încheiată în 2027.

Meciul de retragere al Simonei Halep se va desfășura într-o Arenă BT arhiplină și va fi transmis de PRO TV și VOYO.

Simona Halep

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Caracterul Nadiei Comăneci, explicat de Larisa Iordache, la Poveștile Sport.ro

„Este un om minunat, întâi de toate. Este atât de frumoasă, ca om. Rezultatele ei sunt peste măsură. Ce am putea să comentăm despre rezultate, pentru că sunt perfecte!? Dar, ca om, este minunată. 

Având în vedere că are un nume atât de mare și este atât de solicitată de foarte mulți oameni, de fiecare dată când eram la competiție, și-a găsit timp să îmi scrie sau să îmi spună ceva,” a dezvăluit Larisa Iordache, la Poveștile Sport.ro, despre Nadia Comăneci.

Nadia Comăneci a câștigat cinci medalii olimpice de aur, dintre care trei, în ediția 1976 a Jocurilor Olimpice, găzduită de Montreal.

Palmaresul său cuprinde nouă medalii olimpice apropiate în doar două participări la Olimpiadă.

Nadia Comăneci

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