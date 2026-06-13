Alibek Aliev (29 de ani), atacantul care a impresionat în Gruia, deși a jucat acolo doar șase luni, va pleca de la CFR Cluj, chiar dacă mai avea o înțelegere valabilă pentru următoarele două sezoane.

Ardelenii au anunțat oficial despărțirea de atacantul suedez născut în Rusia. În ciuda faptului că, inițial, s-a zvonit că decizia despărțirii i-ar fi aparținut fotbalistului, Varga spune că totul s-a produs după ordinul său.

Neluțu Varga: ”Alibek Aliev nu și-a meritat banii”

"Eu i-am dat drumul lui Alibek Aliev. Schimbăm strategia. Am pățit prea multe în ultima perioadă, din cauza faptului că am fost plecat de lângă club. Au fost aduși tot felul de jucători pe care i-am plătit și când au venit și când au plecat. Așa a fost și cu Alibek Aliev, care avea undeva la 20.000 de euro salariu.

Nu și-a meritat banii! A dat 5 goluri, nu 20! Nu mai vreau să fac asemenea prostii. Să țin jucători care nu rup gura târgului și iau o grămadă de bani. Nu se mai poate așa. Prefer să dau salariu normal și bonus mare. Am câștigat campionatul, jucăm în Champions League, atunci da, primești bani mulți.

Nu se poate ca numai Neluțu să piardă și ei să câștige. Tot ce înseamnă cheltuieli mari se schimbă, tăiem de la rădăcină. Vrei să câștigi bani la CFR, atunci trebuie să faci performanță. Nu se mai poate ca eu să plătesc și la final tot eu să rămân cu paguba. Ajunge!", a spus Varga, potrivit Digi Sport.

În 21 de meciuri disputate la CFR Cluj, Alibek Aliev a înscrie de patru ori și a oferit șase pase decisive, în Superligă și Cupa României.

CFR Cluj și-a stabilit meciurile amicale pentru cantonamentul din Slovenia

Echipa de fotbal CFR Cluj va disput patru meciuri amicale în stagiul de pregătire din Slovenia, care va avea loc între 28 iunie şi 10 iulie, potrivit paginii de Facebook a clubului.

Lotul clujenilor se va reuni săptămâna viitoare, pe 15 iunie, urmând să se antreneze la Cluj-Napoca până pe data de 28 iunie.

Ulterior, echipa din Gruia va pleca în cantonamentul de vară în Zrece, Slovenia, unde se va pregăti până pe 10 iulie.

CFR Cluj va disputa primul test pe 2 iulie, cu NK Aluminij, câştigătoarea Cupei Sloveniei, apoi pe 4 iulie va avea loc meciul cu altă echipă slovenă, Olimpija Ljubljana, pe 7 iulie este programată partida cu FC Noah, vicecampioana Armeniei şi câştigătoarea Cupei Armeniei, iar pe 9 iulie va avea loc meciul cu Karpatî Lviv, formaţie din prima ligă a Ucrainei.