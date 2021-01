BREAKING NEWS! Transferul lui Keyta in Turcia a PICAT! Anuntul facut de Valeriu Iftime

Hamidou Keyta este golgheterul echipei lui Marius Croitoru in acest sezon cu 9 goluri in 14 meciuri.

Desi era ca si transferat la Goztepe in prima liga din Turcia, se pare ca francezul de 26 de ani va ramane in continuare la Botosani.

Anuntul a fost facut de finantatorul echipei Valeriu Iftime. El a explicat ca mutarea nu se va mai realiza deoarece s-a schimbat conducerea echipei aflate in acest moment pe locul 11 in Turcia, iar noii oficiali nu l-au dorti pe Keyta.

"Din cate stiu a picat, acum doua zile era facut, totul era semnat. Am facut documentele, i-am dat drumu sa plece, dar a picat.

Au sunat tot felul de turci, am dat toate actele si era facut, dar a picat pentru ca am inteles ca au schimbat antrenorul si nu-l mai vor", a spus Iftime la potrivit Digi Sport.

Keyta a fost in centrul unui scandal de proportii la Botosani dupa ce a fortat acest transfer fugind din cantonamentul echipei lui Croitoru.

Dupa acest episod, Valeriu Iftime a declarat la acel moment ca in cazul in care nu se va realiza in cele din urma transferul, il va sanctiona pe francez pentru comportamentul sau, ceea ce a si facut.

"El s-a antrenat cu echipa acum, daca nu a mai plecat. A revenit la antrenamente, l-am sanctionat, adica am aplicat regulamentele. Ma bucur ca a ramas pana la urma, el s-a antrenat, a gresit atunci cand a plecat din cantonament, dar mai gresesc si ei", a explicat Iftime conform sursei citate.