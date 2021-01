BREAKING NEWS! Anuntul MOMENTULUI in cazul lui Chindris: "E posibil sa plece in Belgia!" Suma de transfer care l-ar putea INFURIA pe Becali

Andrei Chindris (21 ani) ar putea pleca de la Botosani!

Fundasul pe care Gigi Becali l-a vrut cu insistenta anul trecut si in schimbul caruia era dispus sa ofere 400 000 de euro ar putea prinde un transfer in strainatate.

Chindris a fost aproape de FCSB, insa negocierile au picat in ultimul moment dupa ce Valeriu Iftime nu a fost de acord cu suma propusa de patronul ros-albastrilor.

Jucatorul lui Botosani a mai avut o oferta de la Mouscron, care a picat si ea din motive pe care patronul nu a vrut sa le dezvaluie. Cu toate astea, Iftime a dezvaluit ca Chindris ar putea pleca in Belgia, pana la urma, insa pe o suma mult mai mica decat cea pe care era dispus Gigi Becali sa o dea pentru el.

"Despre Denis exista discutii doar prin impresari, nu am vorbit cu domnul Becali, nu suntem foarte departe de o intelegere. Nu e nimic parafat, nu am vorbit cu domnul Becali.

Daca pleaca Chindris afara, Denis nu poate pleca sub nicio forma. Este posibil sa plece Andrei in Belgia, am pus un pret minimum pe transferul lui, l-am lasat cu impresarul lui sa negocieze si sa faca tot.

Se supara domnul Becali daca spun pretul", a spus Valeriu Iftime pentru Digi Sport.

In acest sezon, Chindris nu s-a mai ridicat la nivelul sezonului trecut. Fundasul a bifat 15 meciuri in tricoul lui Botosani si a reusit un gol, insa a vazut si cartonasul rosu in minutul 26 al meciului cu Chindia, lasandu-si echipa in dezavantaj.