FC Botosani - FCSB, LIVE TEXT de la ora 20:30 | FCSB, fara infrangere in meciurile jucate la Botosani! Echipele probabile 

Urmarim si comentam impreuna cele mai tari meciuri din Liga 1 pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.

Cel mai tare duel al etapei a 25-a din Liga 1 le pune fata in fata pe FC Botosani si FCSB.

Inaintea acestei partide, moldovenii antrenati de Marius Croitoru sunt pe locul 5, cu 37 de puncte, iar FCSB este liderul clasamentului, cu 51 de puncte, fiind la egalitate cu CFR Cluj.

FC Botosani este neinvinsa in campionat de 5 etape, reusind in ultimele meciuri 4 victorii, cu FC Hermannstadt (1-0), Chindia Targoviste (3-2), CFR Cluj (2-1) si Gaz Metan (2-1), si o remiza, in compania celor de la UTA Arad (0-0).

De cealalta parte, FCSB a reusit in ultimele 5 etape doar 3 victorii, cu Poli Iasi (3-1), Dinamo (1-0) si Chindia Targoviste (1-0), in alte doua partide fiind invinsa la limita, de Academica Clinceni (0-1) si FC Hermannstadt (0-1).

Echipa lui Croitoru nu a reusit nicio victorie pe teren propriu in fata ros-albastrilor, majoritatea partidelor disputate la Botosani incheindu-se cu victoria celor de la FCSB si doar un singur meci terminandu-se cu scor de egalitate.

In partida din turul acestui sezon, FCSB a castigat cu 4-1 in fata botosanenilor, golurile echipei lui Becali fiind inscrise de Man si Tanase.

Meciul dintre FC Botosani si FCSB este programat de la ora 20:30 si va fi transmis in format LIVE TEXT pe www.sport.ro.

Echipele probabile:

FC Botosani: Hankic - Braun, Chindris, Seroni, Tiganasu - Papa, Rodriguez, Florescu - Croitoru, Al Mawas, Keyta

FCSB: Vlad - Ov. Popescu, Cristea, Miron, Radunovic - Morutan, Sut, Olaru - Oct. Popescu, Tanase, Coman