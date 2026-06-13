GALERIE FOTO L-a văzut pe Cristiano Ronaldo și a început să plângă instant: ”Ești frumoasă, dar șterge-ți lacrimile!”

L-a văzut pe Cristiano Ronaldo și a început să plângă instant: ”Ești frumoasă, dar șterge-ți lacrimile!” CM 2026
SPORT.RO
Data publicarii:
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Naționala Portugaliei a ajuns pe continentul american cu cinci zile înainte de debutul la Cupa Mondială 2026.

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Cristiano RonaldoPortugaliaCM 2026celine deptCupa Mondiala
Din articol

Cristiano Ronaldo & co. vor debuta la turneul final împotriva reprezentativei din Congo, pe 17 iunie. 

O influenceriță celebră l-a întâlnit pe Cristiano Ronaldo

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Belgianca Celine Dept, una dintre cele mai importante influencerițe de sport din lume, a fost invitată la unul dintre antrenamentele portughezilor și a avut șansa să își întâlnească idolul, pe Cristiano Ronaldo. 

Tânăra are peste 10 milioane de abonați pe Youtube și a atins deja un nivel de celebritate care i-a permis să filmeze cu staruri din lumea fotbalului precum Messi, Neymar, Haaland sau Ibrahimovic. Totuși, fotbalistul pe care belgianca de 26 de ani îl admiră cel mai mult este Cristiano Ronaldo, însă până în acest moment nu a reușit să îl întâlnească pe starul portughez.

După antrenamentul de la echipa națională, Cristiano Ronaldo a mers să o întâlnească pe Celine Dept. În clipa în care l-a văzut pe fotbalistul de 41 de ani, Celine a izbucnit în lacrimi. Starul lusitan a îmbrățișat-o pe tânără, iar cei doi au avut o conversație scurtă. 

Cristiano Ronaldo: ”Vorbești spaniola?”

Celine Dept: Nu!”

Cristiano Ronaldo: ”Doar engleză. Ce faci?”

Celine Dept: ”Sunt bine, tu cum ești?”

Cristiano Ronaldo: ”Mă bucur să te întâlnesc în sfârșit. Apreciez că mă urmărești”

Celine Dept: ”Sunt foarte fericită să te cunosc, iartă-mă (n.r. plânge), nu știu ce să spun”

Cristiano Ronaldo: ”Ce vrei să faci?”

Celine Dept: ”În primul rând vreau să îți mulțumesc pentru tot. Putem face o poză?”

Cristiano Ronaldo: ”Sigur, dar șterge-ți lacrimile, ești frumoasă”.

La scurt timp după întâlnirea cu Cristiano Ronaldo, Celine Dept a distribuit videoclipul pe rețelele sociale alături de un mesaj scurt: 

Nu-mi vine să cred că este adevărat. Astăzi am avut ocazia să-mi întâlnesc marele idol, Cristiano Ronaldo. Persoana care nu doar că m-a inspirat să încep să joc fotbal, ci și cea care mi-a oferit motivația de a munci din greu, de a crede în mine și de a nu renunța niciodată. O adevărată sursă de inspirație pentru atât de mulți oameni.

Este o zi pe care nu o voi uita niciodată. Mulțumesc, Ronaldo pentru amabilitatea ta, mulțumesc, Portugalia, pentru primirea călduroasă, mulțumesc, Michiel, pentru că ai fost mereu alături de mine și un foarte mare mulțumesc tuturor celor care mă susțineți în fiecare zi.

Și încă un bonus frumos: mai urmează ceva și mâine... Siiuuuuuu!”, a scris tânăra.

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