EXCLUSIV | Ce risca sa pateasca Keyta, dupa ce a fugit din cantonemntul lui FC Botosani pentru a semna cu alta echipa! "Vom aplica toate procedurile! E vorba de respect!"

Valeriu Iftime a vorbit in cadrul emisiunii Ora Exacta in Sport de pe PRO X.

Miercuri, Hamidou Keyta a fugit din cantonamentul lui FC Botosani inainte de partida cu FC Arges. Atacantul ar fi luat aceasta decizie dupa ce a primit o oferta din Turcia. Francezul ar fi pe lista celor de la Denizlispor, echipa unde este legitimat si romanul Costel Patilimon. Clubul are mari probleme financiare, iar fostul portar de la Poli Timisoara si-a depus deja memoriu la UEFA.

Valeriu Iftime a declarat ca vrea sa demareze toate procedurile legale. El nu vrea sa ii faca rau jucatorului, ci se gadeste ca acest lucru s-ar mai putea intampla in viitor si nu vrea sa se creeze un precedent. De asemenea, el a dezvaluit ca daca primea o oferta de 200 de mii de euro il vindea fara probleme.

"A plecat ieri inainte de antrenament fara sa spuna nimic. Un jucator care se afla sub contract. Era o relatie de prietenie intre mine si el. In sensul ca daca avea o oferta buna eu ii dadeam drumul, dar doar cand lucrurile sunt ok, nu oricand. I-am spus ca discutam dupa meciul de joi si gasim o solutie. El a plecat, ceea ce ma deranjeaza e tipul de comportament al unor copii care nu inteleg pe ce lume sunt, si poate nu intamplator, a ajuns in situatia in care un fotbalist care a jucat in Franta sa fie acum dat afara de la Calarasi.

Sunt doua chestiuni pe care le voi face. Nu stiu exact procedurile regulamentare. Le vom aplica pe toate, nu ca sa ii dau o lectie. E vorba de a respecta o regula care ma poate afecta pe viitor. El va fi sanctionat acum, depinde cand vine. El nu poate semna acum cu cineva. Daca semnezeaza cu alta echipa, primeste dosarul cel mai drastic de la UEFA. El e sub contract cu mine, nu poate semna pana la vara. In orice caz. El e plecat. Eu o sa incerc sa rezolv problema asta cu cea mai atenta solutie posibila. Nu vreau sa-i fac rau, dar nu vreau sa fac rau clubului. O asa vedem.



Deocamdata va fi sanctionat pentru ca nu a venit la antrenamnetul clubului, o zi sau doua. Oricum nu am sa ii dau drumul pe oferta pe care o are. Daca erau 200 de mii de euro eram de acord. II dadeam drumul maine. Acum o sa cer mai mult. Cei care il sfatuiesc. El are niste impresari 2, 3, 4. Fiecare ii spune cate ceva, fiecare ii promite ceva. Impresarii au si merite, dar sunt si cei care speculeaza naivitatea unor astfel de fotbalisti si profita", a spus finantatorul de la FC Botosani.