În vârstă de 16 ani, Tudor Vărzan s-a făcut remarcat la Știința București și a ajuns să fie dorit de toate cluburile mari din Capitală.

Tudor Vărzan este dorit la FCSB, Dinamo și Rapid

Fotbalistul care visează să îi calce pe urme lui Gică Hagi este dorit la FCSB, Dinamo, Rapid și Steaua. Puștiul spune că respiră fotbal, iar idolul său este Lionel Messi. De altfel, Vărzan îl apreciază foarte mult pe Radu Drăgușin pentru agresivitatea pe care stoperul echipei naționale și al lui Tottenham o are în joc.

Deși este un mare fan al lui Lionel Messi, Vărzan a recunoscut că la un moment dat i-ar plăcea să îmbrace tricoul lui Real Madrid.

”Pentru mine fotbalul înseamnă o pasiune și, în primul rând, în asta constă viața mea. Asta îmi place să fac. Calitățile mele de fotbalist sunt șutul, pasele, am o viziune foarte bună asupra jocului și îmi place să scot oameni din joc, cred că e o calitate, accelerez bine cu mingea la picior.

Sunt foarte atent la ce se întâmplă pe teren, de multe ori sunt atent la portar chiar dacă mingea nu este la mine. Când ajunge mingea la mine, știu că o preluare bună mă poate ajuta foarte mult și atunci șutez. Folosesc ambele picioare, nu chiar în mod egal, îl folosesc mai mult pe cel drept, dar, dacă am ocazia să șutez cu stângul, nu ezit.

Da, asta este o bucurie mare pentru mine (n.r. că este dorit la FCSB, Rapid, Dinamo și Steaua), înseamnă că am făcut bine ceea ce am făcut până acum și încerc să o țin tot așa. Cred că au văzut calitățile mele, nu încerc să fac ceva special, doar ce știu, ce mă pricep. I-am dat gol lui FCSB din acțiune. A fost o bucurie extraordinar de mare să marchez contra unei echipe foarte mari, fosta campioană de anul trecut”, a spus Tudor Vărzan pentru PRO TV și Sport.ro.