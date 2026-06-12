Ofertă record pentru ținta lui Gigi Becali! FCSB trebuie să scoată din conturi o avere pentru a-l transfera

Ofertă record pentru ținta lui Gigi Becali! FCSB trebuie să scoată din conturi o avere pentru a-l transfera Superliga
SPORT.RO
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FCSB și-a propus să se întărească în această vară pentru a nu repeta contraperformanța din sezonul recent încheiat. 

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FCSBstefan pirgicMihai StoicaTransferGigi Becali
Din articol

Roș-albaștrii l-au transferat deja pe Anderson Ceara, iar Mihai Stoica a anunțat că la FCSB va ajunge și un fundaș lateral din Franța, cel mai probabil fiind vorba despre Shaquil Delos. 

Ofertă record pentru Stefan Pirgic, fotbalistul dorit de Gigi Becali la FCSB

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Un alt jucător pentru care FCSB a negociat în ultimele zile este sârbul Stefan Pirgic, mijlocașul celor de la Zeleznicar Pancevo, un fotbalist în vârstă de 23 de ani, cotat, potrivit Transfermarkt, la 1,8 milioane de euro. 

Contractul lui Pirgic cu Zeleznicar Pancevo va expira abia în vara anului următor, astfel că FCSB va fi nevoită să plătească o sumă de bani pentru a-l transfera. Problema este însă că FCSB nu este singurul club care a pus ochii pe Stefan Pirgic. 

Sârbul se află și pe lista celor de la Viktoria Plzen. La fel ca FCSB, cehii au făcut deja o ofertă de 1,5 milioane de euro, ofertă refuzată însă de Zeleznicar Pancevo. Totuși, Viktoria Plzen nu a renunțat și a venit cu o a doua ofertă de trei milioane de euro, potrivit Blic.rs. De altfel, Zeleznicar Pancevo ar păstra și 10% dintr-un eventual transfer ulterior.

Dacă mutarea se va realiza, Stefan Pirgic va deveni cel mai scump jucător vândut de Zeleznicar Pancevo în toată istoria clubului, dar și cel mai scump fotbalist cumpărat de Viktoria Plzen.

Ca FCSB să rămână în cărți pentru transferul lui Stefan Pirgic, Gigi Becali trebuie să scoată din buzunare o sumă mai mare de 3 milioane de euro, lucru greu de crezut având în vedere cuvintele lui Mihai Stoica în legătură cu fotbalistul sârb.

Dacă oamenii dau 2.000.000, 2.500.000, nu ştiu ce, îţi dai seama că nu ne batem cu ei. Au alte bugete. Cel cu care am discutat, Zvonko Milojkovic, mi-a zis că suntem acolo. Eu n-am de unde să ştiu. N-am discutat cu clubul direct. E logic ca oamenii care au ceva de vânzare să nu se grăbească. Perioada e foarte lungă. Noi nu ne grăbim. Dacă ne-am fi grăbit, am fi avut și 3 jucători deja. Nu o să fim atât de idioţi să aruncăm cu banii”, a spus Mihai Stoica în urmă cu câteva zile..

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