EXCLUSIV | Keyta poate pleca de la Botosani: "De fiecare data cand marcheaza, mai punem 100.000 la valoarea lui!" Cum poate ajunge Chindris la FCSB

Valeriu Iftime a vorbit in cadrul emisiunii Ora Exacta in Sport.

Hamidou Keyta este cel mai in forma jucator de la Botosani si a marcat o dubla in ultima victorie din campionat, 2-1 cu Viitorul. Valeriu Iftime a dezvaluit ca are oferte pentru mijlocasul francez, dar nu este deocamdata multumit de ele.

"Da, Keyta are un capital de incredere. Noi am insistat mult cu el. Sta la noi de un an jumatate. Nu a avut niciodata starea asta. Am deja o oferta buna pentru el acum si daca el vrea sa plece, nu stiu stiu cum o sa facem cu el. Are nevoie de genul asta de meciuri, sa joace, sa marcheze, sa isi capitalizeze increderea. Totusi el vine de la Saint-Etienne, nu vine de niciunde.

Eu l-am cules si aici e treaba lui Marius. Folosofia antrenorului de a-l face sa joace. Din Romania sunt oferte, dar nu cu bani. Daca da cate un gol la fiecare meci, mai punem cate 100 de mii la valoarea lui", a declarat Valeriu Iftime pentru PRO X.

Intrebat despre Harut si Chindris, finantatorul moldovenilor a dezvaluit ca la Botosani va mai veni un fundas din Costa de Fildes, iar Chindris are cale libera sa plece. De asemenea, el a spus ca nu a mai discutat cu Gigi Becali despre transferul lui, dar incepand de luni, va relua discutiile.

In opinia mea, Harut e mai valoros decat Chindris. Ei sunt doi copii foarte inteligenti. Pe Chindris a fost multa presiune. Neatentia lui l-a facut sa comita niste greseli, dar ei sunt la fel de buni. Dar astazi, ofertele care se fac pentru Harut sunt mai mari decat cele care se fac pentru Chindris. Daca Andrei mai ramane doi ani la FC Botosani, va ajunge cel mai tare din Romania. Dar el este acum plecat cu capul la ofertele din Turcia, Belgia, Anglia si asta il deruteaza.

Nu am mai vorbit cu domnul Becali despre cei doi, dar cred ca o sa vorbim. Deocamdata nu vorbim, sa se termine meciul de duminica si de luni discutam. Pentru ca mai am acum un fundas central care trebuie sa vina din Costa de Fildes, un copil. Am semnat cu el. Atunci postul de fundas central e acoperit si unul poate sa plece, sa vedem care din ei.



Nu va ma spun ce sume cer pe ei ca se enerveaza domnul Becali. O sa ii spun daca ma cauta. Harut nu pleaca sub un mlion niciodata, dar acum pleaca Chindris, ca asta e regula casei, dar depinde si de oferte care sunt. Andrei are oferte clare, dar nu stiu ce va face", a spus Iftime.

