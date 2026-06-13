Prezența Simonei Halep în Cluj-Napoca a schimbat configurația zonei centrale a orașului.

Revenită în locul în care și-a jucat ultimul meci în circuitul WTA - în primul tur al Openului Transilvaniei 2025 -, Halep s-a bucurat să vadă o stradă întreagă schimbată ca omagiu pentru cariera strălucită avută în tenisul feminin profesionist.

Imagini cu Simona Halep „au ocupat” Strada Universității din Cluj-Napoca

Singurul număr unu WTA avut de România s-a bucurat de o colecție de imagini uriașe, amplasate pe Strada Universității din Cluj-Napoca, la câțiva pași distanță de Sediul Universității Babeș-Bolyai.

În imagini, Simona Halep a regăsit momentul finalei câștigate la Roland Garros, în 2018, eveniment aniversat în această săptămână, dar și partida perfectă jucată în finala Wimbledon, în 2019.

Oficialii Sports Festival i-au adus aminte Simonei Halep și de meciurile jucate în sala polivalentă din Cluj-Napoca, în cadrul Fed Cup. Înainte de meciul retragerii, Halep a bifat în Arena BT mai multe victorii în tricoul echipei naționale a României, inclusiv un succes împotriva fostului număr doi mondial, Petra Kvitova.

