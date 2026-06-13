GALERIE FOTO Simona Halep schimbă fața Clujului: strada-simbol a orașului, devenită un omagiu pentru singurul număr 1 WTA din România

Simona Halep schimbă fața Clujului: strada-simbol a orașului, devenită un omagiu pentru singurul număr 1 WTA din România Tenis
Alexandru Hațieganu
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Simona Halep își joacă în direct la PRO TV și VOYO meciul oficial de retragere din tenis, sâmbătă, 13 iunie, de la ora 17:00.

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Simona Halepmeci de retragereStrada UniversitățiiCluj-NapocaPro TVVoyo
Din articol

Prezența Simonei Halep în Cluj-Napoca a schimbat configurația zonei centrale a orașului.

Revenită în locul în care și-a jucat ultimul meci în circuitul WTA - în primul tur al Openului Transilvaniei 2025 -, Halep s-a bucurat să vadă o stradă întreagă schimbată ca omagiu pentru cariera strălucită avută în tenisul feminin profesionist.

Imagini cu Simona Halep „au ocupat” Strada Universității din Cluj-Napoca

Singurul număr unu WTA avut de România s-a bucurat de o colecție de imagini uriașe, amplasate pe Strada Universității din Cluj-Napoca, la câțiva pași distanță de Sediul Universității Babeș-Bolyai.

În imagini, Simona Halep a regăsit momentul finalei câștigate la Roland Garros, în 2018, eveniment aniversat în această săptămână, dar și partida perfectă jucată în finala Wimbledon, în 2019.

Oficialii Sports Festival i-au adus aminte Simonei Halep și de meciurile jucate în sala polivalentă din Cluj-Napoca, în cadrul Fed Cup. Înainte de meciul retragerii, Halep a bifat în Arena BT mai multe victorii în tricoul echipei naționale a României, inclusiv un succes împotriva fostului număr doi mondial, Petra Kvitova.

Simona Halep, omagiată pe Strada Universității din Cluj-Napoca

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Simona Halep, în luptă cu cel mai dificil adversar, la meciul de retragere: emoțiile

Împreună cu Andrei Pavel, în teren, iar, de pe margine, antrenată de australianul Darren Cahill și românul Daniel Dobre, Simona Halep va da tot ce are pentru a bucura publicul venit să o vadă la Cluj-Napoca, la meciul de retragere.

Toate biletele au fost vândute, iar fanii tenisului din România vor putea să o urmărească pe Halep făcând echipă cu Pavel împotriva celui mai faimos cuplu din lumea tenisului: Gael Monfils și Elina Svitolina.

„E o sărbătoare. Cred că o să plâng, dar o să fie lacrimi de fericire,” a adăugat Simona Halep, care a sosit în Transilvania între vacanțe.

În ultimele 16 luni, de când nu a mai jucat un meci oficial de tenis, Simona Halep mărturisește că s-a bucurat pe deplin de viața de care nu a avut timp în deceniile în care tenisul profesionist i-a ocupat tot timpul.

„Am trăit diferit în ultimul an. Am făcut vacanțe care au fost foarte frumoase,” a completat Simona Halep, relaxată și pregătită să se bucure de evenimentul care i-a fost pregătit.

Meciul de retragere al Simonei Halep se vede în direct și în exclusivitate la PRO TV și pe VOYO sâmbătă, 13 iunie, de la ora 17:00.

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