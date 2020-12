NEBUNIE la prezentarea sirianului Al Mawas la Botosani! ZECI de mii de like-uri la toate postarile! "PRINTUL" sirian i-a adus SUTE DE MII de fani Botosaniului :)

FC Botosali a dat lovitura cu transferul lui Mahmoud Al Mawas!

Mijlocasul ofensiv de 27 de ani e o mare vedeta in Siria! Desi s-a inteles de mai mult timp cu Botosaniul, Al Mawas a ajuns abia acum in Moldova. Fotbalistul a inceput antrenamentele acum doua zile, iar astazi a fost prezentat oficial. A fost nebunie pe pagina de facebook a Botosaniului! Postarile de pe contul clubului au luat-o razba. In doar cateva zile, s-au adunat zeci de mii de like-uri si comentarii la mesajele si fotografiile postate de Botosani pe net!

Mahmoud Al Mawas are 68 de selectii si 11 goluri in nationala Siriei. Al Mawas e la prima aventura in Europa. Ultima data a jucat la Umm Salal, in Qatar.