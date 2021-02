Tanase, ai vazut asta?! :) Cursa INCREDIBILA a lui Al Mawas pe terenul INGHETAT de la Botosani! Cum a inscris sirianul

Mahmoud Al Mawas (28 ani) a inscris din nou pentru Botosani!

Atacantul sirian adus in toamna de echipa lui Marius Croitoru a facut inca un meci bun, in intalnirea din etapa cu numarul douazeci si trei din Liga 1, dintre Botosani si Gaz Metan.

Al Mawas a inscris in prelungirile primei repriza, insa reusita sa a fost anulata, pe motiv de ofsaid, dupa ce sirianul reusise sa alerge din propria jumatate de teren, pana in careul advers, in ciuda conditiilor meteo nefavorabile si a terenului inghetat.

In a doua repriza, atacantul a reusit sa inscrie golul de 2-1, la doar un minut dupa ce Gaz Metan egalase, dupa inca o cursa incredibila. A primit de la Roman o pasa incredibila si a alergat cu balonul la picior, scapand de fundasii oaspetilor, fara sa tina cont de conditiile gazonului si a inscris cu un sut la coltul lung.

Reusita sa vine la o zi dupa ce capitanul FCSB-ului a motivat infrangerea ros-albastrilor cu Hermannstadt, acuzand terenul inghetat.

Al Mawas a ajuns la trei goluri in acest sezon pentru Botosani in 12 meciuri jucate.