Duckadam trage un semnal de ALARMA dupa victoria FCSB-ului cu Botosani! "Acolo sunt probleme!" Ce spune legenda ros-albastrilor

FCSB a castigat cu 2-0 in fata lui FC Botosani, dar eroul de la Sevilla nu a fost multumit de jocul prestat de elevii lui Toni Petrea.

Tanase si Olaru au rezolvat meciul in 11 minute dupa ce au inscris fiecare cate un gol spectaculos. Duckadam considera ca FCSB ar fi putut marca mai multe goluri cu Botosaniul daca pasa mai mult.

"Doua goluri frumoase marcate. FCSB are jucatori care fac diferenta, s-a vazut si in seara asta. Dar sunt probleme cu jocul colectiv. Nu a fost un joc foarte bun, desi rezultatul e meritat. Botosani e pe o panta descendenta, s-ar putea sa aiba probleme.

Botosani a fost slaba pe tot parcursul jocului. N-au contat in atac, iar in aparari au gauri destul de mari. Au avut o semi-ocazie prin Roman si atat. Daca FCSB pasa mai mult, putea sa mai inscrie. Dar n-au pasat, fiecare a vrut sa joace individual. Vlad a avut o interventie buna la Roman, nu a fost chiar usoara. E un moment favorabil pentru FCSB, pot sa bata pe Gaz Metan si sa faca noua puncte din trei meciuri", a spus Helmut Duckadam la DigiSport.

Moldovenii nu reusesc in fata lui FCSB sa castige pe teren propriu, avand 8 esecuri in fata ros-albastrilor. Echipa lui Marius Croitoru romane pe locul 5 in campionat, cu 37 de puncte, dupa 25 de etape.