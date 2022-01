Adio Mondial pentru românul selecționer în Asia! Știm și prima echipă de pe continent calificată lângă gazda Qatar

Naționala Siriei, antrenată de românul Valeriu Tița, a pierdut aseară meciul cu Emiratele Arabe Unite și, odată cu acest eșec, și-a diminuat considerabil șansele de a se califica la Campionatul Mondial din 2022.

Reprezentativa Emiratelor Arabe Unite, condusă de olandezul Bert van Marwijk, s-a impus cu 2-0 și ocupă poziția a treia în grupa A a preliminariilor asiatice, care duce în play-off-ul de calificare.

Dacă Siria lui Tița ar fi câștigat meciul, s-ar fi apropiat la un punct de podium. Așa, rămâne pe ultimul loc în grupa de șase echipe, fără victorie și cu doar două puncte.

Cum în ultimele trei meciuri sirienii vor întâlni Coreea de Sud, neînvinsă în actualele preliminarii, Liban și Irak, calificarea în barajul pentru Mondial este improbabilă.

Cu Emiratele Arabe Unite, Mahmoud Al Mawas, ”decarul” lui Tița și jucător în sezonul trecut la FC Botoșani, a evoluat titular.

Valeriu Tița (55 de ani) a devenit selecționerul Siriei în luna noiembrie. Fost fotbalist la Drobeta Turnu Severin și în Maroc, el a mai pregătit naționala de la Damasc în urmă cu un deceniu și și-a făcut un nume ca antrenor la mai multe echipe de club siriene.

Iran a devenit singura echipă din Asia deja calificată la Mondial, în afară de țara gazdă Qatar. Va fi a șasea prezență la turneul final pentru persani.

Ieri, iranienii au câștigat cu 1-0 meciul de acasă cu Irak și au obținut biletele pentru Mondial. Golul victoriei și al calificării a fost înscris de Mehdi Taremi, atacantul lui FC Porto.

