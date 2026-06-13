Stefan Pirgic s-a aflat pe lista celor de la FCSB pentru campania de achiziții din această vară.

Așa cum a dezvăluit Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, gruparea patronată de Gigi Becali a făcut o ofertă pentru mijlocașul sârb, dar, chiar dacă părea că totul se îndreaptă spre un transfer, lucrurile s-au schimbat când a intrat pe fir și clubul ceh, Viktoria Plzen.

Cehii au făcut mai întâi o ofertă de 1,5 milioane de euro, însă Zeleznicar Pancevo a refuzat propunerea. Apoi, Viktoria Plzen a venit cu o ofertă dublă, de 3 milioane de euro, iar FK Zeleznicar și-a dat acordul pentru transfer.

Mihai Stoica anunțase deja că FCSB nu va intra într-o licitație pentru Stefan Pirgic având în vedere sumele vehiculate, astfel că, în cele din urmă, fotbalistul a decis să semneze cu Viktoria Plzen. Fotbalistul a fost vândut pentru o sumă record pentru clubul din Pancevo, aproximativ 3 milioane de euro, plus 10% dintr-un transfer ulterior.

FK Zeleznicar Pancevo a anunțat despărțirea de fotbalist în cursul zilei de sâmbătă: ”Stefan Pirgic, fostul jucător al lui Zeleznicar, își continuă cariera la Viktoria Plzen, de șase ori campioană a Republicii Cehe, cu care a semnat un contract până în 2030.

FK Zeleznicar a realizat un profit record din acest transfer, 2.800.000 de euro, iar clubul va mai încasa sume suplimentare prin bonusuri, precum și 10% dintr-un viitor transfer.

Pirgic a părăsit Pancevo după două sezoane în care a bifat 52 de apariții, cu patru goluri și șase assisturi.

În trecut, a fost unul dintre jucătorii-cheie din echipa lui Radomir Kokovic. Prin atitudinea sa față de club, colegi și suporteri, a lăsat o amprentă puternică asupra generației istorice de jucători de la Zeleznicar, care a obținut calificarea pe scena europeană”, a fost anunțul clubului.

Tot sâmbătă, Viktoria Plzen a oficializat transferul lui Stefan Pirgic.