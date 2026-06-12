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FCSB a salvat sezonul 2025-2026 grație victoriei în derby-ul cu Dinamo, scor 2-1, care i-a asigurat prezența în turul doi preliminar la Conference League.

4.650.000 de euro, prețul plătit de FCSB în privința cotelor de piață

Rezultatele modeste ale roș-albaștrilor de până atunci nu au scăpat însă netaxate. Fosta campioană a încheiat stagiunea cu -4.650.000 de euro, reprezentând valoarea de piață a lotului pe portalul Transfermarkt.

În plus, FCSB a fost devansată de campioana României, Universitatea Craiova, în privința cotelor de piață (34,5 milioane de euro față de 31,3).

Aproape toți fotbaliștii de la FCSB au înregistrat scăderi ale valorii lor pe Transfermarkt. Cea mai dramatică devalorizare este cea a portarului Ștefan Târnovanu, de -800.000 de euro.

Valoarea fiecărui jucător din lotul final al FCSB-ului

Portari

Ștefan Târnovanu (26 de ani) - 3.000.000 de euro (-800.000 față de ultima actualizare)

Lukáš Zima (32 de ani) - 450.000 de euro (-250.000)

Matei Popa (19 ani) - 250.000 de euro (+50.000)

Mihai Udrea (24 de ani) - 50.000 de euro (menținere)

Fundași

Alexandru Pantea (22 de ani) - 700.000 de euro (-150.000)

Ionuț Cercel (19 ani) - 450.000 de euro (-50.000)

Valentin Crețu (37 de ani) - 100.000 de euro (-50.000)

Siyabonga Ngezana (28 de ani) - 2.000.000 (-600.000)

Daniel Graovac (32 de ani) - 350.000 de euro (-100.000)

Mihai Popescu (33 de ani) - 650.000 de euro (-150.000)

Joyskim Dawa (30 de ani) - 1.800.000 de euro (-200.000)

Andre Duarte (28 de ani) - 700.000 (-100.000)

Andrei Dăncuș (17 ani) - fără cotă

Risto Radunović (34 de ani) - 550.000 de euro (-250.000)

David Kiki (32 de ani) - 300.000 de euro (-100.000)

Mijlocași

Ofri Arad (27 de ani) - 900.000 de euro (-300.000)

Mihai Lixandru (25 de ani) - 900.000 de euro (-100.000)

Baba Alhassan (26 de ani) - 750.000 de euro (-150.000)

João Paulo (28 de ani) - 900.000 de euro (+200.000)

Vlad Chiricheș (36 de ani) - 200.000 de euro (-50.000)

Juri Cisotti (33 de ani) - 700.000 de euro (-100.000)

Darius Olaru (28 de ani) - 4.500.000 de euro (-500.000)

Florin Tănase (31 de ani) - 1.800.000 de euro (-200.000)

Octavian Popescu (23 de ani) - 600.000 de euro (menținere)

Mihai Toma (22 de ani) - 500.000 (menținere)

David Popa (18 ani) - 150.000 de euro (+100.000)

David Miculescu (25 de ani) - 2.300.000 de euro (-200.000)

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