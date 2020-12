Botosani a dat lovitura cu ultimul transfer! Mahmoud Al Mawas poate deveni o adevarata bomba de marketing pentru moldoveni! "Vand 10 milioane de tricouri cu el!"

FC Botosali a dat lovitura cu transferul lui Mahmoud Al Mawas!

Mijlocasul ofensiv in varsta de 27 de ani este o adevarata vedeta in Siria. Fotbalistul a fost prezentat oficial in urma cu cateva zile, iar de atunci fanii sirieni ai fotbalistului au luat cu asalt pagina de Facebook a clubului. In doar cateva zile, s-au adunat zeci de mii de like-uri si comentarii la fotografiile in care Al Mawas aparea.

Fotbalistul sirian este la prima aventura in Europa, iar la nationala tarii sale este un adevarat star. Mahmoud Al Mawas a marcat 11 goluri si are nu mai putin de 68 de selectii.

Valeriu Iftime are planuri mari cu fotbalistul si ar dori sa profite de atentia care i se ofera. Finantatorul Botosaniului este de parere ca Al Mawas este o adevarata bomba de marketing si ar fi pacat ca aceasta parghie sa nu fie exploatata.

"Nu stiu cum il cheama. E superfotbalist, numai ca el a functionat pana acum la caldura, cand vine rece ii trebuie izmene din prima zi. Sa vedem cum se adapteaza. E foarte iubit acolo in Siria! Au aflat numarul meu de telefon si imi dau mesaje fanii. "Prezidente, iubirea e cu tine". Este extraordinar! E un moment pe care trebuie sa-l tratam atent, e o bomba nucleara.

Ma duc si fac magazin acolo, in Siria! Pe cuvantul meu, serios vorbesc. Cati au astia? 20 de milioane de locuitori, facem 10 milioane de tricouri. Stie presedintele meu, pai e afacere mai tare decat toti Morutanii la un loc. M-a intrebat cine vinde acolo, ma duc eu cu el, facem o taraba, poze si asta a fost. Exagerez putin, dar e o parghie pe care daca nu o exploatam, suntem prosti", a declarat Valeriu Iftime pentru Gazeta Sporturilor.