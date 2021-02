Al Mawas le da motive de BUCURIE celor de la Botosani! Starul adus din Siria a fost ales cel mai bun stranier din Asia in startul lui 2021

Jucatorul adus din Siria de FC Botosani, Mahmoud Al Mawas, a fost ales cel mai bun stranier din Asia in acest inceput de an.

Mahmoud Al Mawas a fost votat cel mai bun stranier din Asia pentru evolutiile avute in prima parte a lunii. Starul sirian de la Botosani le-a luat fata unor jucatori din Italia, Scotia sau Portugalia, o performanta foarte buna pentru un jucator nou in campioanatele din Europa.

Atacantul a evoluat pana acum pentru Al-Riffa, Al Karamah, Al Arabi, Al Faisaly, Al Muharraq si Umm Salal, pana sa fie adus de FC Botosani.

A reusit sa marcheze 3 goluri in cele 12 partide disputate pana acum in Romania, iar pentru nationala Syriei a marcat de 11 ori in 68 de selectii.

Echipa moldoveana se afla pe locul 5 in clasament, cu 37 de puncte, iar cu ajutorului jucatorului asiatic spera sa ramana pe loc de play-off si sa joace in competitiile europene in sezonul urmator.