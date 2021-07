Un fost fotbalist crede ca Romania nu ar fi impresionat la Euro 2020: "Daca ne calificam, probabil ca eram la nivelul Macedoniei!"

Romania nu s-a calificat la Euro 2020, desi a organizat trei meciuri in faza grupelor si o intalnire din optimile de finala la turneul final.

Cristi Munteanu, fostul portar cu 338 de meciuri in Liga 1, la Dinamo, FC National, Otelul si Farul, si actualul manager executiv al galatenilor, crede ca nivelul meciurilor de la Euro 2020 ne-a aratat ca suntem departe de elita fotbalului european. Acesta spune ca nivelul nostru actual este comparabil cu cel al Macedoniei de Nord, adversara din grupa de calificare la CM 2022, pe care am invins-o la limita, 3-2. La Euro 2020, macedonenii au terminat Grupa C pe ultimul loc, fara niciun punct acumulat si cu golveraj -6, dupa ce au pierdut cu Austria (1-3), Ucraina (1-2) si Olanda (0-3).

"E greu de spus ce am fi facut noi la Euro 2020. Probabil, nu am fi depasit evolutia Macedoniei de Nord. Cu siguranta pe acolo eram, cel mult la nivelul lor. Meciul cu ei a fost destul de echilibrat, cred ca avem valori similare. Au facut surprize Elvetia, Ucraina sau Cehia, dar sunt la alt nivel, cel putin din punct de vedere fizic. Au alta constitutie, alt profil, alt stil de joc. Nu e nicio rusine, ca sa progresezi trebuie sa stii la ce nivel te afli.

Una peste alta, desi nationala noastra vede meciurile la TV, a fost un Campionat European reusit. Ma bucur ca meciurile de la Bucuresti au fost organizate foarte bine, in conditii excelente, fanii veniti in Romania s-au simtit foarte bine si am lasat o impresie buna.

Au fost meciuri spectaculoase. Cel mai mult mi-a placut Italia, care e departe de impresia pe care o aveam despre ei, ca se apara si joaca la rezultat. Aveau un joc urat, dar acum au facut spectacol. De cand ma uit la fotbal, nu am vazut o Italie mai ofensiva ca acum. Parca joaca Anglia mai italieneste decat Italia, desi au o echipa cu nume mai mari. Belgia o stiam, ramane o echipa foarte buna. Spania si-a castigat meciurile, dar nu cred ca a convins, a dat semne de slabiciune.

Imi pare rau de Portugalia, imi pare rau de Franta, care a avut calificarea in mana si s-a apucat de dansuri cu 10 minute inainte de final. S-a bucurat prea devreme. Germania e la final de epoca, pleaca antrenorul si se lasa mai multi jucatori, era de asteptat sa nu dea randament maxim, dar a avut si adversari foarte puternici", a declarat Cristi Munteanu pentru Sport.ro.