Contra a depistat care este cea mai mare problema la echipa nationala: "Nu avem un astfel de jucator!" Propunere surpriza a fostului selectioner

Cosmin Contra a comentat situatia de la echipa nationala dupa meciurile cu Macedonia de Nord, Germania si Armenia.

Fostul selectioner a explicat alegerea lui Radoi de a juca fara mijlocas defensiv prin faptul ca Romania nu are in acest moment un fotbalist care sa dea un randament foarte bun pe acea pozitie.

"Nu prea citesc ce scrie in presa. Am fost in situatia lui Mirel Radoi si stiu cum e. La meciul cu Armenia eram la aeroport, in Frankfurt.

Nu stiu daca e un rezultat rusinos, pentru ca nu stiu cum a decurs meciul cu Armenia. A fost eliminarea lui Puscas cand aveam 2-1, astfel a fost influentat rezultatul final. Ai jucatori buni, totusu, puteam tine de rezultat. Dar nici nu imi pot da cu parerea, pentru ca nu am vazut meciul.

(De ce Mirel Radoi nu a jucat cu niciun mijlocas defensiv) Nu il avem. Trebuie un jucator agresiv, cu profil foarte bun tactic, dar noi nu il avem. Nu crestem din pacate astfel de fotbalisti. Pe vremea lui Piturca, cel care juca acest rol era Mirel Radoi, care provenea de fapt din fundas central. Era pus in centrul apararii, pentru ca era foarte bun la duelurile aeriene.

In afara de Pintilii si Bourceanu nu prea am mai avut jucatori de meserie. Ar mai fi Paul Anton, iti poate face profilul acesta, dar este un jucator box-to-box, e greu de zis. L-am avut sub comanda mea, poate sa faca fata, sa fie agresiv, dar nu este mijlocas defensiv de meserie. Il vedem la Dinamo, ajunge sa inscrie, nu este un jucator care sa fie pe aparare, poate sa faca daca ii ceri si lucrezi cu el, dar nici el si nici Razvan Marin sau Nicusor Stanciu nu sunt pentru acest pot, lor le place in atac si astfel se creeaza un dezechilibru in echipa.

Nici eu nu am avut om pe acest post cand eram la nationala. Eventual improvizezi, il pui pe Chiriches in fata apararii", a spus Contra la Look Sport.

Cosmin Contra a fost selectionerul Romaniei in perioada septembrie 2017-noiembrie 2019 si a condus nationala in 24 de meciuri, dintre care a castigat 13, a pierdut 5 si a facut 6 egaluri.