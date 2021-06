"Unii ar trebui sa intre in pamant de rusine!" Reactia vehementa a lui MM Stoica in scandalul biletelor la meciul Austria - Macedonia de Nord

MM Stoica, mesaj dur dupa ce Gica Hagi si Gica Popescu au fost trisi la tribuna a doua la meciul dintre Austria si Macedonia de Nord.

Managerul general al FCSB il lauda pe Gica Hagi pentru declaratia pe care a facut-o cu referire la acest subiect si le transmite un mesaj dur celor care l-au trimis pe "Rege" la tribuna a doua.

"Gica Hagi. Campion (si) al bunului simt. P.S. Unii ar trebui sa intre in pamant de rusine. Si sa ramana acolo", a scris MM Stoica pe pagina sa de Facebook.

Hagi nu s-a aratat deranjat de faptul ca a primit loc la tribuna a doua, in timp ce mai multi politicieni au vazut primul meci gazduit de Romania la Euro de la zona VIP.

"N-am o problema. Am vrut sa vad meciul, am stat ude am avut loc, mi-a placut partida, atat pot sa spun. In rest, n-am nimic de comentat", a spus Gica Hagi, potrivit gsp.ro.