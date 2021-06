Echipa nationala, sub lupa lui Mircea Lucescu! Ce sfaturi ii da lui Mirel Radoi

Cel mai bun antrenor roman din ultimii 25 de ani a vorbit despre situatia echipei nationale.

Legendarul antrenor roman, fost selectioner in urma cu multi ani, a analizat cele intamplate la echipa nationala in ultimul timp si are sfaturi pretioase pentru Mirel Radoi. Lucescu e de parere ca selectionerul trebuie sa lucreze foarte mult la partea defensiva si organizarea de joc, fiind elementul esential pentru a avea sanse de calificare in preliminarii.

"Pe toata lumea dezamageste un rezultat negativ. Sigur, am avut si un jucator eliminat, ceea ce naste probleme suplimentare, am vazut ca echipa se axeaza foarte mult pe faza ofensiva, dar n-am mai vazut demult asemenea spatii libere lasate din organizarea jocului la indemana adversarului.

Toata lumea cauta azi zonele descoperite, incearca sa le creeze, dar noi parca le-am facut cadou. N-as vrea insa sa intru in comentarii, nu ma intereseaza polemicile. Astea le faceti voi, ziaristii. Fiecare are modul lui de a gandi fotbalul. Altceva ma surprinde la Radoi. El a fost un foarte bun mijlocas defensiv, cu niste calitati extraordinare de luptator. Eu nu vad insa acum in echipa niciun jucator cu asemenea profil.



Trebuie sa inteleaga ca un campionat sau o calificare se castiga cu apararea, nu cu atacul. Defensiva e cea care trebuie sa-ti ofere conditiile pentru a te exprima in ofensiva. Nu te duci cu sapte jucatori peste adversar si-i lasi in spate camp liber de manevra la dispozitie", a spus Mircea Lucescu pentru gsp.