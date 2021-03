E faza vazuta acum in toata Europa! Jucatorul de 50 de milioane care s-a facut de ras mai tare ca Romania la Erevan! Werner, ratare mondiala in rusinea cu Macedonia

Germania a pierdut primul meci pe teren propriu dupa 19 ani.

Echipa lui Joachim Low a fost invinsa absolut surprinzator de Macedonia de Nord la Duisburg cu scorul de 2-1.

La aceasta infrangere a contribuit din plin si Timo Werner. Intrat pe teren in minutul 56 in locul colegului sau de la Chelsea Kai Havertz, Werner a avut o ratare absolut monumentala in minutul 80, cand scorul era 1-1.

Atacantul de 25 de ani nu a fost in stare sa inscrie din 6 metri cu toata poarta in fata si s-a facut de ras trimitand lamentabil pe langa poarta.