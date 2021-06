EXCLUSIV | "Razvan Marin este jucatorul in jurul caruia se poate contrui la echipa nationala!" Ce spune Dorinel Munteanu despre posibilul transfer al mijlocasului la Lyon

Fostul component al Generatiei de Aur este incantat de Razvan Marin.

Dorinel Munteanu este cel mai selectionat jucator din istoria echipei nationale. Fostul mijlocas a adunat 134 de prezente pentru prima reprezentativa, marcand 16 goluri. Antrenorul considera ca Razvan Marin este un punct de reconstructie pentru echipa lui Radoi si ca are toate calitatile sa ajunga cel mai selectionat fotbalist la nationala Romaniei.

"Ma bucur pentru Razvan Marin, el si Hagi au fost singurii care au confirmat in strainatate, este un baiat serios, care joaca. Este un jucator in jurul caruia poti construi la echipa nationala, poate sa se apropie de selectiile mele la echipa nationala. Nu iese in evidenta, dar mereu isi face treaba. Acum daca face un pas la Lyon, sau la alta echipa, sincer ma bucur pentru el. Ianis Hagi si cu el sunt jucatorii tineri care au confirmat, care joaca meci de meci. De jocul acestor copii pot sa ma leg la echipa nationala", a declarat Dorinel Munteanu la Ora Exact in Sport, la PRO X.

Fostul component al Generatiei de Aur a mai vorbit si despre importanta pe care o au rezultatele pozitive asupra reconstructiei echipei nationale.

"Eu nu vreau ca Mirel sa fie schimbat, dar rezultatul unei echipe duce la o crestere. Asa, daca vine si zice ca e atmosfera super la echipa nationala, dar pe noi pe bat Georgia si Armenia. Unde este atmosfera buna? Mirel este un antrenor tanar care vrea sa joace ca Barcelona, dar iti trebuie ceva timp sa joci ca Barcelona. Eu cred ca fotbalului romanesc ii trebuie rezultate, cu rezultate poti sa construiesti. Fara rezultate nu ai cum sa construiesti", a dezvaluit Munteanu.