Razvan Lucescu cere sprijin pentru echipa nationala! "Avem un singur lucru de facut, sa sustinem echipa!" Ce spune despre Rapid

Fostul selectioner ii intinde o mana de ajutor lui Mirel Radoi.

Criticat foarte dur dupa infrangerea suferita cu Georgia, 2-1, Mirel Radoi primeste sprijin din partea fostului selectioner, Razvan Lucescu. Proaspat instalat la PAOK, tehnicianul le cere tuturor sa sustina echipa nationala si sa aiba rabdare, fiindca totul se realizeaza in timp.

"E un meci, amical, se intampla, si eu, si voi si toata lumea trebuie sa aiba incredere in echipa nationala si sa sustina echipa nationala. Conteaza mult meciul acesta? Decat ca rezultat si dupa doua zile se va uita. Nu afecteaza cu nimic sau nu ar aduce nimic extraordinar in eventuala lupta pentru calificare la CM.



Doar incredere sau o alta dezamagire, dar eu cred ca in acest moment avem un singur lucru de facut, sa sustinem echipa nationala. In primul rand, campionatul va fi mai interesant pentru ca a revenit Rapidul in prima liga. Fotbalul romanesc avea nevoie de Rapid.

Sunt foarte multi rapidisti, va fi entuziasm, va fi o noua emulatie, va fi un alt spectacol, probabil va fi si un alt stadion. Sunt importante si aceste stadioane, pentru ca pana acum daca te uitai la prima liga erau meciuri pe stadioane care pareau de liga a patra", a spus antrenorul de la PAOK.