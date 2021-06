Claudiu Keseru cere rabdare pentru Radoi si echipa nationala! "Nu e mult timp la dispozitie, de aceea e greu"

Atacantul celor de la Ludogoret a vorbit si despre viitorul sau.

Aspru criticat, atat el, cat si selectionerul Radoi, Claudiu Keseru le cere oameniilor sa aba rabdare cu echipa nationala, fiindca rezultatele si progresul va veni in timp. Atacantul a vorbit si despre viitorul sau in Bulgaria si a spus ca in cazul unei oferte avantajoase, ar putea pleca.

"Fiecare joaca la club intr-o anumita tactica, intr-un anumit fel. La nationala nu e mult timp la dispozitie, de aceea e greu sa inchegam echipa. Mirel are o idee foarte interesanta, sa mergem atacam, doar ca in aparare e mult de lucrat si avem problema lipsei timpului. Mie imi place ceea ce ne cere Mirel.



Echipa nationala ramane ceva foarte important pentru mine, a fost asa chiar si atunci cand mi se cereau lucruri care nu erau foarte placute. Indiferent de situatie, voi merge la nationala cu placere cata vreme voi fi fotbalist activ. Daca apare interesul unui club care sa ma convinga, ma transfer.

La Ludogoret am parte de un context foarte bun, dar poate o sa apara ceva si mai bun. E posibil si un transfer, de ce sa nu fie? Ma simt tanar si vreau sa mai joc", a spus Claudiu Keseru pentru gsp.