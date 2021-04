Gica Craioveanu, despre absenta de la Mondialul din '94: "Oltene, sa nu te mai vad la echipa nationala!". Motivul discutiilor cu Iordanescu

Gica Craioveanu a fost invitatul Geaninei Ilies pentru un interviu din seria "Hai sa fim super!".

Fotbalistul roman a vorbit despre un subiect delicat din cariera sa, neconvocarea la Campionatul Mondial din 1994, acolo unde echipa nationala a Romaniei a obtinut cea mai buna performanta din istorie. Acesta a explicat ca avut niste discutii mai aprinse cu Anghel Iordanescu, insa nu considera ca nu l-a luat in calcul pentru lotul de atunci din rautate.

"Am avut o mica problema cu Nea Puiu. Am fost intr-un turneu cu Elvetia, Hong-Kong si Coreea. Nea Puiu juca cu cinci pe linia de fund, patru la mijloc si eu jucam varf. Dupa un meci mi-a spus ca am atins putine mingi, eu i-am zis ca noi, atacantii, depindem de ceilalti jucatori, nu doar de mine. I-am spus ca nu pot sa joc 9. 'Oltene, sa nu te mai vad, sa nu mai vii la echipa nationala!'. Si nu m-a mai luat. M-a deranjat. Eu aveam 74 de kg si el imi lua felia de paine din farfurie, zicea ca sunt gras. Nu m-am gandit ca ar putea sa aiba rautatea sa nu ma ia la echipa nationala pentru lucrul acela. Dar nu m-a luat, pur si simplu!

Eu am avut probleme la echipa nationala. Erau si jucatori foarte buni, sa fim sinceri, dar eu cred ca au fost multe momente in care meritam mai mult.", a povestit Gica Craioveanu.

