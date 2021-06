EXCLUSIV | Se trage in Radoi din toate partile! Dorinel Munteanu: "Nu stiu care este logica la echipa nationala! Declaratiile nu au legatura cu realitatea!"

Dorinel Munteanu contesta stilul de joc al lui Radoi.

Meciul cu Anglia, unde Romania a pierdut la limita, 0-1, singurul gol al meciului fiind marcat de Rashford din penalty, nu l-a convins pe Dorinel Munteanu. Fotbalistul cu cele mai multe selectii din istoria nationalei Romaniei nu este incantat de jocul elevilor lui Radoi.

"O partida din care, sicer, nu pot sa trag o concluzie. Tinand cont de formatie, nu pot sa fac o diferenta foarte mare. Ne-am obisnuit cu acest discurs, ca dupa o infrangere, aceleasi lucruri pozitive vazute de catre selectioner, care sunt contra fotbalului.

Ok, sunt 4 infrageri. Nu m-as lega de ele, m-as lega de joc, de ceea ce vad, de un lucru pozitiv. Mie imi este foarte greu, ca antrenor, sa iau un lucru pozitiv din jocul echipei nationale din aceste infrangeri. Eu sunt putin surprins ca nimeni nu vede realitatea si sustinem lucruri care nu functioneaza.

Eu cred ca noi am aparat prestigiul Romaniei la toate joc echipei nationale. Desigur, meciul cu Anglia a fost dificil, cu o echipa favorita la castigarea Campionatului European. Noi suntem campioni la debuturi la echipa nationala, si asta e un lucru pozitiv. Dar nu intelg ce s-a urmarit la jocul cu Anglia, ori sa debutam jucatori, si sa isi faca Mirel o idee despre lotul de jucatori, ori sa obtinem cu Anglia un rezultat pozitiv? Nu stiu ce a vrut sa se obtina de la acest joc. Sa arunci in lupta un jucator tanar, un debutand, in locul lui Sorescu, care eu cred ca a facut o partida buna.

Fara doar si poate, Capusa poate sa fie un jucator bun la echipa nationala, il felicit. Dar pe noi ne intereseaza sa vedem altceva, atat rezultate, alt joc. Pe hartie suntem buni, suntem ofensivi. Sa nu uitam ca am avut si noi ocazie prin Ivan, dar si Anglia a avut ocazii multe, din moment ce Nita a fost cel mai bun jucator roman, asta spune multe. Nu stiu cum se gandeste, care este logica de la echipa nationala, pe mine ma depaseste. Tot timpul sunt interviuri care nu au legatura cu realitatea. Intr-adevar, in toate jocurile a fost atitudine, dar pe langa asta trebuie sa fie un antrenor care sa vina si cu ceva in plus", a declarat Dorinel Munteanu la Ora Exacta in Sport, la PRO X.

Antrenorul a precizat ca sansele ca Romania sa participe la Campionatul Mondial din 2022 sunt minime si ca jocul practipat de jucatori sub comanda lui Radoi nu ofera nicio garantie pentru meciurile oficiale din septembrie.

"Nu stiu daca au mai fost 4 jocuri la rand pierdute de echipa nationala. Absolut e compromisa cursa pentru Cupa Mondiala. Vrem nu vrem, noi suntem in fata meciului cu Islanda la un meci de 100 de puncte. Un egal sau o infrangere te scoate din carti. Cel putin, eu ca suporter, nu am de ce sa ma leg, de un joc bun al reprizei, 70 de minute. Noi spunem ca am avut ghinon la toate jocurile, dar adversarul a castigat toate jocurile. Nu am un inceput si un sfarsit sa cataloghez aceasta perioada grea.

Sunt putini oameni in Romania care il sustin pe Mirel. Este un antrenor talentat, dar tie iti trebuie abecedarul fotbalului, sa nu primesti gol. Acum vorbim de selectionerul echipei nationale, nu de antrenorul echipei de club. Organizarea nu se face doar pe faza ofensiva, nu avem jucatori de calitatea asta, dar e treaba lui", a dezvaluit Dorinel Munteanu